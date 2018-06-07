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原福建省军区政委林治泽逝世

原福建省军区政委林治泽逝世
2018年06月07日 06:34 军报记者
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　　原标题：赵志珍同志逝世 林治泽同志逝世

　　本报讯  正军职离休干部、原北京卫戍区政治部顾问赵志珍同志，因病医治无效，于2018年4月17日在北京逝世，享年98岁。

　　赵志珍原名赵秀琴，系河北易县人，1920年11月出生，1936年11月参加革命，1938年3月加入中国共产党，1938年8月入伍。历任妇救会宣传部长、主任，干事、学员、副科长、科长、副处长、处长，杨成武代总参谋长办公室主任，中央军委办公厅党委常委等职。

　　林治泽同志逝世

　　本报讯  正军职离休干部、原福建省军区政委林治泽同志，因病医治无效，于2018年5月11日在福州逝世，享年91岁。

　　林治泽系山东文登人，1927年8月出生，1940年11月入伍，1943年11月加入中国共产党。历任学员、股长、科长、副处长、副主任、福州军区司令部直属政治部主任，福州军区守备第1师政委，福建省军区政治部主任、副政委等职。

责任编辑：桂强

赵志珍逝世同志
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