原福建省军区政委林治泽逝世

原标题：赵志珍同志逝世 林治泽同志逝世
本报讯 正军职离休干部、原北京卫戍区政治部顾问赵志珍同志，因病医治无效，于2018年4月17日在北京逝世，享年98岁。
赵志珍原名赵秀琴，系河北易县人，1920年11月出生，1936年11月参加革命，1938年3月加入中国共产党，1938年8月入伍。历任妇救会宣传部长、主任，干事、学员、副科长、科长、副处长、处长，杨成武代总参谋长办公室主任，中央军委办公厅党委常委等职。
林治泽同志逝世
本报讯 正军职离休干部、原福建省军区政委林治泽同志，因病医治无效，于2018年5月11日在福州逝世，享年91岁。
林治泽系山东文登人，1927年8月出生，1940年11月入伍，1943年11月加入中国共产党。历任学员、股长、科长、副处长、副主任、福州军区司令部直属政治部主任，福州军区守备第1师政委，福建省军区政治部主任、副政委等职。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国派了一位将军去朝鲜(图)
- 【 军事 】 我东风41第10次试射成功 投射多个弹头
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 崔永元:将与税务部门面谈 范冰冰痛哭
- 【 科技 】 快手成A站救命稻草：估值不及B站零头
- 【 教育 】 2018高招动态：部分地区录取率突破90...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有