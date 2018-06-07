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大连远洋运输公司干部周权涉嫌贪污罪 2015年外逃

大连远洋运输公司干部周权涉嫌贪污罪 2015年外逃
2018年06月07日 07:33 澎湃新闻
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周权 中央纪委国家监委网站 资料图周权 中央纪委国家监委网站 资料图

　　原标题：、大连远洋运输公司干部周权涉嫌贪污罪，2015年外逃至美国

　　6月6日，中央纪委国家监委网站发布的《中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室关于部分外逃人员有关线索的公告》（以下简称“《公告》”）披露，大连远洋运输公司派驻韩国大仁轮渡有限公司大连办事处原主任周权涉嫌贪污罪，已于2015年外逃至美国。

　　上述《公告》向社会通报了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索，其中包括周权。

　　《公告》公布周权的有关线索时称，“周权，男，中国居民身份证号码210202196008061714，大连远洋运输公司派驻韩国大仁轮渡有限公司大连办事处原主任，涉嫌贪污罪。2015年3月26日外逃至美国，外逃所持证照： G26981558。”

责任编辑：张义凌

周权外逃贪污罪
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