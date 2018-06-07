中央交代省级一把手挂帅的事儿 还有人阳奉阴违

原标题：中央交代、省级一把手挂帅的事儿，还有人阳奉阴违

撰文 | 孟亚旭

今儿政知见（微信ID：bqzhengzhiju）来跟大家聊一下“阳奉阴违”这个词儿。

想聊这个词的由头是最近省级党政一把手的批示。

据《宁夏日报》报道，6月2日，宁夏自治区党委书记石泰峰、自治区主席咸辉分别就媒体报道“泰瑞制药涉嫌表面整改”作出了批示。

还是得结合背景来看。

两年前中央第八环保督察组曾对宁夏进行督察，这些“环保钦差”走的时候留下了41个问题清单，两年后的6月1日，“环保钦差”又到宁夏“回头看”，结果，进驻动员会结束还不到1小时，督察组就接到5个举报电话。

这就很尴尬了。

“督察组走了之后，又不行了”

据第一财经日报报道，6月1日那天，督察组共接到举报电话32个，其中有13个事关泰瑞制药。

其中，有居民是这么说的，“泰瑞制药晚上不定时偷偷排放恶臭，大热天晚上不敢开窗。经常投诉，解决无果。前年环保督察组来了之后情况好些，但督察组走了之后，又不行了。”

划重点：督察组走了之后，又不行了。

但其实，督察组是把这些问题反馈给了当地领导的。

中央第八环保督察组对宁夏开展环境保护督察是在2016年7月12日至8月12日，之后形成了督察意见。

2016年11月16日，督察组向宁夏自治区党委、政府进行了反馈。

反馈意见就有这么一句，“永宁县制药企业异味扰民等问题长期没有得到解决，周边群众投诉不断，反映强烈。”

这个泰瑞制药，就位于永宁县。

不过，泰瑞制药在当地举足轻重。

在宁夏2017年度纳税贡献突出企业名单中，泰瑞制药榜上有名。

反馈意见之后，宁夏方面还特意成立了一个环保督察整改工作领导小组，自治区主席任组长，自治区副主席任副组长。

看得出，宁夏方面对中央环保督察反馈的问题在层层加压。

去年12月3日，永宁县政府下发通知，要求3家制药公司停产治理，其中就包括泰瑞制药，当地媒体称“这3家生物发酵企业完成整改任务后，要通过第三方环保机构验收后，再由自治区环保厅、银川市环保部门进行验收，合格后方可恢复生产。”

但不知哪里出了错，直到“环保钦差”再次到了宁夏，这个问题依旧被居民大量举报。

还有个批示

宁夏方面的速度很快。

6月2日，宁夏自治区党委书记石泰峰就媒体报道“泰瑞制药涉嫌表面整改”作出批示：

“对泰瑞制药涉嫌表面整改的问题，银川市要尽快进行核查，对表面整改、虚假整改、敷衍整改等弄虚作假的行为，要严肃追责，绝不姑息。”

自治区主席咸辉批示：

“请银川市认真核查，严肃整改。各地各部门要认真落实中央环保督察组‘回头看’各项要求，盯住问题清单真整改，坚决杜绝表面整改、假装整改，确保我区存在的环保问题得到有效整治。”

石泰峰是2017年4月从江苏调到宁夏的，此前担任江苏省长。他的前任是李建华，目前任全国政协提案委员会副主任。

党政一把手批示后的次日，银川一系列相关部门都立即行动了起来，包括银川市委督查室、政府督查室、发改、环保、工信、纪委监委等部门组成了检查组进驻了这个公司，现场核查、督查。

这次到底能不能整改彻底，还有待观察。

不过，今儿政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，最近还有一位省级一把手对环境问题作了批示。

就在上个月月底（5月27日），央视曝光了江西省部分工业园区整改不到位的问题，说白了也是“表面整改”“敷衍整改”。

央视曝光后，江西省委书记、省长刘奇也是第一时间作出了批示，他指出——

中央电视台报道我省宜丰县、万年县、铅山县、景德镇市部分企业存在环保数据造假、偷排偷埋等现象，暴露了一些地方对中央环保督察问题整改不力，工作不实不细。有关地方要立即核实情况、查明原因，及时依法依规处理，对涉嫌违法的企业要依法严惩，对履职不力的部门和人员要严肃问责。

当然，和宁夏类似，刘奇批示后，江西省环保厅也是紧急派出工作组赶赴涉事企业，组织调查、指导整改。

阳奉阴违欺骗中央督察组的，不仅仅是宁夏和江西这两例。

重庆石柱县、广西玉林市、江西宜春市3地也被发现存在中央环保督察整改不力、自然保护区生态环境破坏等问题，6月4日，生态环境部集中约谈了3地党委或政府主要负责人。

有落马老虎“表面上摆了姿态走了形式”

说点题外话。

阳奉阴违、欺上瞒下者，也不仅仅只存在于环保系统的整改中。

中央纪委曾披露过厦门市道路运输管理处整改造假的事儿。

这个运管处的处领导、调研员单人单间办公，每间面积平均35平方米左右，均超过正处级领导干部的办公用房标准。第一次整改时，该单位采用屏风或书柜、铁皮柜等进行分区域隔断的方式规避整改，办公用房面积不变。

2015年2月第二次整改时，整改方案明确正处级领导干部2人一间办公室，副处级领导干部与其他在编人员3人一间。但实际上，是所有处级干部均安排与长期在外挂职或病假不在岗人员合用办公室，实际仍为原使用人使用。

央视也披露过阳奉阴违假整改的事儿。

4月1日，央视报道了甘肃省折达公路考勒隧道的相关情况。

据报道，甘肃折达公路是一条投资近16亿，专门修建的扶贫公路。该公路考勒隧道内原设计中的“双层钢筋”，施工后却变成了“单层钢筋”，存在严重的安全隐患。此前甘肃省公路管理局还成立专项联合调查组，要求相关部门对隧道封路进行加固整修，计划2017年11月28日完成整改。

结果，这个隧道“整改”措施只是刷了层涂料。

当然，也有一些“落马老虎”也存在阳奉阴违。

比如河北省委原书记周本顺在任期间没有真抓环保，再比如甘肃省委原书记王三运消极应付中央指示，对祁连山的生态环境破坏负有重大责任。

据《巡视利剑》披露，2016年底中央巡视组进驻甘肃开展巡视回头看，发现王三运作为省委书记，对祁连山环境问题不重视、不作为。

“监管严重缺失，是生态环境持续恶化的重要原因。中央领导同志做出一系列重要批示后，王三运表面上摆了姿态走了形式，但其实并没有真正到问题严重的地区去调查研究，也没有认真督促相关部门抓好整改落实，更没有对相关领导干部进行严肃问责。”

王三运说，“形式表面的东西，反正该做的批示我也批了，该开的会我开了，至于下面落实不落实，能不能很好落实，也没有加强对各方面的引导和督促。”

“回头看”

说回环保系统。

这两年来，中央在环保领域一直在推的一件大事情就是督察。

一组数据是，自2015年12月在河北省启动督察试点后，中央环保督察在两年内实现了对全国31个省（区、市）督察全覆盖。

问责力度也不小。

据环境部的数据，首轮环保督察共受理群众信访举报13.5万余件，累计立案处罚2.9万家，罚款约14.3亿元；立案侦查1518件，拘留1527人；约谈党政领导干部18448人，问责18199人。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，从地方层面来讲，各地一把手也是“高度重视”。

国家环保督察办公室副主任刘长根之前就指出，有约一半的省份由党政主要领导共同担任整改领导小组组长，其余均由党委或政府主要领导担任组长。

但即便如此，地方整改不力的消息还是屡有发生。

高层的对策就是“回头看”。

上个月，第一批中央环境保护督察“回头看”已经全面启动，6个督察组对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省（区）开展回头看。

据环境部消息，这次“回头看”重点盯住督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题。

资料 | 法制日报 新华网 第一财经 中央纪委官网 环境部官网等

责任编辑：张义凌