原标题：小心擦枪走火！美方变本加厉又鼓吹：美军赴台军演

图为台军“汉光演习”资料图。（图片来源：台湾《联合报》）

海外网6月7日电 近日，美国考虑派遣军舰穿越台湾海峡一事，严重挑战“一中”底线。未料，美方变本加厉，又借所谓“国防授权法草案”鼓吹，美军要适当赴台参加军演。

美方今年再度“加码”插手台湾问题

据台湾“中央社”报道，美国参议院军事委员会于5月24日表决通过所谓“2019财政年度国防授权法草案”，内容于7日公开。 这份所谓的草案涉及多项“台湾议题”，例如美军被要求“适当参加台湾军演，像是台军年度的‘汉光演习’”；美方应考虑派遣美军医疗船赴台；美方应该大力支持对台军售；基于所谓“台旅法”，促进“台美官员往来”。

据台湾《中国时报》早前报道，美国联邦参议院和众议院各自的军事委员会，曾先后于5月23日和24日通过各自版本的“2019财政年度国防授权法”，内容均鼓噪“提升台湾防卫能力”、“促进台美军事交流”。美方此举虽然给一贯亲美的民进党当局打了一针强心剂，却也引发各方担忧。

学者警告：小心擦枪走火 台海将动荡不安

“若擦枪走火，不只中美关系会受到重大冲击，台海地区将更加动荡不安。”北京联合大学台湾研究院副院长李振广认为，美国通过所谓“台旅法”以来，其国会对台湾问题干预力度不断加大，这对大陆、台湾地区及美国的关系均不利。

据了解，美国国会在2016、2017年推出的“国防授权法”中，都存在涉台内容，但今年却再度“加码”。李振广表示，“最终还要取决于美军方或行政部门是否执行。”他也批评，蔡当局想要拉美国当靠山，获得安全保护，但实际上搞错方向。“民进党应该回过头来承认‘九二共识’，不要搞‘去中国化’小动作，这样才能维持两岸的和平稳定，不至于走到今天的紧张局面。”

“这势必会触及两岸底线，惹怒大陆。”岛内学者也表示，美国通过一系列所谓的“友台”法案，特朗普与美国国会的“一搭一唱”足以对台湾造成巨大伤害。

美方频频干预台湾议题 中方强硬表态

特朗普早前签署所谓“台湾旅行法”时，外交部、国防部曾接连表态。外交部警告美方，不要与台湾进行任何官方往来和接触，不得向“台独”势力发出任何错误的信号，希望美国能够以实际行动维护中美关系大局以及双方在国际事务中的合作。国防部发言人吴谦也表示，中方要求美方信守承诺、改正错误，不得实施法案有关条款，停止美台官方往来，停止美台军事联系，停止对台售武，以免对中美两国两军关系和台海和平稳定造成严重损害。

此外，在5日的外交部记者会上，发言人华春莹也对“美国军方正考虑派军舰穿越台湾海峡”作出回应。华春莹表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。（综编/海外网 李萌）

责任编辑：张玉