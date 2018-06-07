东风-41导弹被指已进行第十次试射 专家:接近服役

原标题：“东风-41”进行了第十次试射，接近服役？

美国“华盛顿自由灯塔”网站5日称，中国不久前完成了“东风-41”洲际弹道导弹的第十次飞行试验，这意味着中方这款最新型号、最大威力战略武器朝着实际部署又向前迈进了一大步。

美国国防部官员称，5月27日，“东风-41”导弹从太原发射，经数千英里飞行后，击中西部戈壁的靶场目标。文章称，当天中国官方发布的航行通告提示，西北上空划出了禁飞区，这与去年试射“东风-41”时的做法一样。五角大楼发言人克里斯托弗·洛根中校称，“我们已经注意到最近的飞行试验，并将持续关注中国武器的发展，但我们不会就此次试验情况发布具体信息。”

美媒称，“东风-41”导弹上次试射是在去年11月6日，此次是第十次试射，预计将于2018年入役。作为中国威力最强的战略武器之一，“东风-41”导弹射程超过7500英里，可搭载10枚以上分导式多弹头。

美国国际评估战略研究中心高级研究员费舍尔认为，“东风-41”此次试射是一个重要里程碑，意味着这款固体燃料洲际弹道导弹的铁路机动型号和公路机动型号朝实际部署迈进了一大步。“东风-41”下一步有可能优先成为中国试验高超音速滑翔弹头的发射载体。这种未来几年内部署的高超音速弹头，将使中国具备近似美国的“全球快速打击”能力。“东风-41”还会加快中国新型“巨浪-3”型潜射弹道导弹的研制进程。

中国军事专家宋忠平6日接受《环球时报》记者采访时表示，如果美媒所报道的“东风-41”已进行了十次试验的说法是可靠的，从次数来看确实应该已接近服役状态。他表示，弹道导弹的服役尤其是洲际弹道导弹服役，包括试验性服役和正式装备部队，现在“东风-41”应该处于试验性服役的后期。将由相关部门对这次的试验状态进行总体评估，评估完之后由国家对该型导弹进行定型，定型后就可以批量生产，也就意味着可以批量装备部队了。

责任编辑：张玉