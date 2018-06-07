美国防授权法草案被披露:鼓吹美参加“汉光演习”

原标题：美国防授权法草案细节被披露 竟鼓吹美军参加“汉光演习”

参考消息网6月7日报道 台媒称，美国参议院军事委员会6日公布参议院版国防授权法草案，要求美军适当参加台湾军演，像是年度“汉光演习”。同时，美方也应考虑派遣美军医疗船赴台，执行太平洋伙伴任务。

据台湾“中央社”6月6日报道，美国参议院军事委员会于5月24日表决通过参院版2019财政年度国防授权法草案（S 2987），草案内容6月6日正式对外公开。

报道称，草案在第1243条谈及台湾。条文指出，参议院认为美国应当加强与台湾的防务与安全合作，支持台湾发展有能力、预备的与现代化防卫力量，以维持自我防卫能力。条文还指出，基于所谓“与台湾关系法”，美国应该大力支持台湾通过海外军售、直接商业销售与工业合作获得防御性武器，特别是不对称战争与海下战争能力。美方也应通过确保及时审查与响应台湾的防卫物品与防卫服务要求，提高对台军售的可预测性。

报道称，第1243条也要求美国国防部长应当推动加强与台湾的安全交流政策，包括适当参与台湾军演，像是年度“汉光演习”，台湾也应适当参与美国军演，并基于“台湾旅行法”，促进双方高阶与一般官员往来。

此外，条文也认为，美国与台湾应当扩大人道主义救援与救灾合作，美国国防部长也应考虑支持美国医疗船前往台湾访问，作为年度“太平洋伙伴”（Pacific Parnership）任务的一部分，以改善救灾计划与准备工作，并加强双方合作。

国台办发言人安峰山此前在回答记者相关提问时表示，台湾问题事关中国国家主权和领土完整，因此我们坚决反对我建交国与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，这个立场是一贯的，也是明确的。

责任编辑：张玉