新京报社论：高考是00后成人礼 从此走上历史舞台

原标题：高考是“00后”的成人礼，新一代从此走上历史舞台

“00后”通过高考这种具有仪式感的“成人礼”，正式登上了社会的舞台。相信他们会创造出更加绚烂的明天，也会为中国社会带来意想不到的惊喜。

文/社论

又是一年一度的高考日。

来自教育部的信息，今年全国共有975万名考生参加高考，人数创下最近8年来的新高，比去年增加了35万人。值得注意的是，今年参加高考的学生，大多也是在2000年出生的“千禧宝宝”。人生代代无穷已，“00后”也快成人成才，登场了。

说起来，其实所谓的“00后”，跟“80后”、“90后”，以及任何一种“后”，本质上都没有什么区别。在高考面前，在人生的关口面前，他们都是命运的“考生”。当然，时代不同，一代人也自有一代人不同的际遇。

遥想高考刚刚恢复的近四十年前，或也就是今天的“00后”的父辈们所面临的时代，是那样的匮乏，从物质水平到精神文化生活，都是今天的“00后”所没法想象的。如今的“00后”，用今天我们熟悉的话来说，真可谓就是“含着金汤匙”出生的一代，没有书读、吃不饱的困苦，他们从未遇过，甚至连想象一下也困难。

相反，受惠于这个信息和物质双重丰盈的时代，这一代人所遇到的困难，更多的不是匮乏，而是“过于丰沛”，是网络信息超载，是手机和电脑游戏泛滥，是物质营养过剩。他们中的很多人不缺什么，需要的是学会选择什么，不是要痛苦地做加法，是学会如何轻松地做减法。“00后”是网络的一代，也是过于丰富的，又不得不学会从简和“断舍离”的一代。

一定程度上，高考又何尝不是他们众多“减法题目”的其中一种选项？如果说，在过去那个“千军万马过独木桥”的年代，高考是无数年轻人甚少乃至唯一可以选择的改变命运的道路，那今天的“00后”，则需要在出国、艺考、参加自主招生、甚至直接创业等等道路中进行选择。

在面临前辈们需要“眉头紧锁”的大事上，今天的“00后”因为选择更为丰富，所以也变得更加从容，甚至有时候显得还有些“佛系”。这让那些习惯了“梅花香自苦寒来”，习惯了喊着“永远年轻，永远热泪盈眶”的父辈们，心生了一些担忧：这群喜欢以一曲《凉凉》自嘲的“00后”，真能堪当大任，走上新的历史舞台，推动未来中国的变革和前进吗？

说起来，如此的担忧，也是多么熟悉的声音，一代一代从无间断，几乎是每一代“前辈”唱给“后辈”们的“固定曲目”。这种担忧，不会显得多余，实际也是一种必要的唠叨，代表的正是所谓世代的传承和期许。

应该说，没有人能否认，包括今天的“00后”们也无法否认，过去的那些困乏之苦，对于今天的丰盛生活，依然有着极强的警示意义。那是父辈们曾经走过的岁月，我们记住它，不是要负重前行，而是这些记忆本身，就是一笔不小的财富。在“万花迷人眼”时，想想父辈独守一枝“寒梅”，也有它无法忽视的意涵。

如今的中国，进入新时代，GDP已经不再是唯一的追求，社会矛盾也发生了改变，人们对于美好生活的向往，不仅包括丰盈的物质生活，也包括对于现代化生活价值的追求。把握时代的方向，紧跟时代的脉搏，继续完成父辈未竟之业，这或许就是父辈们和今天这个时代，对于年轻的即将成人的“00后”们最大的期许。

四十年前的高考，为这一代的“00后”的父辈们打开了一条通往远方的大门，他们一路披荆斩棘，借着难得的曙光，为我们开创了今天美好的生活。今天，“00后”通过高考这种具有仪式感的“成人礼”，也正式登上了社会的舞台。“00后”所拥有的优渥条件，也是前所未有的，带着这份财富，相信这一代即将成人的年轻人，会创造出更加绚烂的明天，也会为中国社会带来意想不到的惊喜。

责任编辑：张义凌