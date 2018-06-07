揭秘：高考试卷这样运往考点(图)

原标题：揭秘 高考试卷这样运往考点

来源：法制晚报看法新闻

法制晚报·看法新闻（记者 张丽）又到了一年一度的高考，6月7日高考首日，清晨5时30分，北京市海淀区教育招生和考试中心西侧的一栋三层粉色小楼前拉起了警戒线，安保人员维持秩序，等待着押运试卷的车辆到来。

5时50分，第一辆考点车辆来到考试中心准备领取试卷。记者注意到，试卷押运车中配有考务人员和民警。试卷被装在多个黑色的铁皮箱中，由考试中心工作人员统一调配装箱。

高考试卷装在黑色箱子里装车运送 摄/记者 曹博远

按警戒线路引导，到取卷楼前停下，试卷装车，安全驶出……一辆接一辆的试卷押运车驶入驶出，井然有序。整个过程中，每辆车仅用时2分钟。短短半个多小时，18个考点派来的试卷押运车全部载着考卷驶向考点。所有试卷被接走后，两辆警车从海淀区教育招生和考试中心驶出。

记者了解到，这些押运车辆将把领取到的试卷送往海淀区18个考点417个考场。海淀公安分局内保大队民警袁京文告诉记者，为了试卷的绝对安全、绝对保密，警方前期做了很多工作。早在5月底，他们就联合教委、反恐办等部门组织各考点学校主管安全的副校长和保安骨干，在北京育英学校进行了反恐助突演练，特警还对保安人员进行了盾牌和钢叉等防恐器材的使用培训。

从6月5日开始一直到8号高考结束，海淀警方每天派出1车2警配合特警的1辆防暴处突车，开展24小时试卷看护和押运工作。

责任编辑：张义凌