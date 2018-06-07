原河南高院院长张立勇获聘河南保税集团法律顾问

原标题：原河南高院院长张立勇受聘为河南保税集团法律顾问

6月5日，原河南省高级人民法院院长、党组书记张立勇先生受聘为河南保税集团法律顾问。河南保税集团总裁徐平女士为张立勇颁发了聘书。

徐平表示，张立勇先生在法律界声望卓著，同时也凭借专业的业内知识和素养获得业界的一致认可，聘请张立勇先生为集团公司的常年法律顾问，就是期待张先生能够继续发挥余热，为河南保税集团在践行习近平总书记“买全球 卖全球”指示精神的过程中和拓展河南的对外贸易，搭建“网上丝绸之路”的实践中，给予法律方的专业性指导，“把守底线 不触红线”，在公司经营过程中坚决维护法律的权威！

张立勇先生愉快地接受了聘任邀请，并表示将在未来的日子里担当起在跨境贸易过程中法律研究的工作，为河南大力发展进出口贸易的事业保驾护航。

张立勇简介

张立勇，男，汉族，1955年10月生，山东荣成人，1974年1月加入中国共产党，1976年12月参加工作，研究生学历，法律硕士，西北农林科技大学博士，二级大法官。

1974.01——1976.12，山东省荣成市东刘家疃村党支部书记；

1976.12——1978.02，山东省青岛市海洋渔业公司职工；1978.02——1982.01，在山东大学哲学系学习；

1982.01——1993.10，中央纪律检查委员会干事、副处长、处长（1990.11——1991.11 挂职河北省河间市委副书记）；

1993.10——1993.12，在陕西省委组织部待分配；

1993.12——1997.06，陕西省咸阳市秦都区委书记；

1997.06——1999.03，陕西省咸阳市委常委、秦都区委书记；

1999.03——1999.04，陕西省咸阳市委副书记、秦都区委书记；

1999.04——2000.06，陕西省咸阳市委副书记、常务副市长兼秦都区委书记；

2000.06——2002.07，陕西省咸阳市委副书记、常务副市长；

2002.07——2005.09，陕西省咸阳市委副书记、市长（2001.03——2003.04 在西北政法学院法律硕士专业学习，2001.03——2004.01 在中央党校研究生院在职研究生班法学理论专业学习）；

2005.09——2005.12，陕西省咸阳市委书记；

2005.12——2007.12，陕西省咸阳市委书记、市人大主任、军分区党委第一书记；

2008.01——2018.01，河南省高级人民法院院长、党组书记。（原标题为《原河南省高级人民法院院长张立勇受聘为我集团法律顾问》）

责任编辑：张义凌