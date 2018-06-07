外媒称美军舰穿越台湾海峡很危险 外交部回应

原标题：境外媒体称美军舰穿越台湾海峡很危险 中国外交部作出回应

参考消息网6月7日报道 境外媒体称，有报道称，美国正在考虑派军舰穿越台湾海峡，在中美关系紧张的特殊时期，此举很可能激怒北京。

据美国《国家利益》双月刊网站6月5日报道，美国官员向路透社证实了这一计划。此前，美国曾计划派航母通过台海，但后来并未付诸实施。美国上次派航母通过台海是2007年，当时，美国的“小鹰”号航母及8艘护卫舰在访问香港被拒后，经台海返回日本。

报道称，如果美国军舰穿越台海，显然是为在北京眼中有独立倾向的台当局撑腰，这可能让原本就矛盾重重的中美关系更加紧张。

另据台湾“中央社”6月5日报道，路透社报道美国对台军售将逐案处理。

报道称，对于美国考虑对台军售改采逐案审查，美国在台协会台北办事处前处长包道格表示，实际落实时没有理论上那么简单。许多时候，美国对台军售会被视为无助于寻求与中国大陆在其他议题上的合作，特朗普的不寻常风格或许可让调整军售模式的可能性变大，但中国大陆不会被动接受。

此外据香港《信报》6月6日报道，中美关系紧张之际，路透社引述美国官员的话报道，美军正考虑派遣军舰通过台湾海峡，以应对解放军今年加紧绕台演训，并透露原本打算派遣航母，但目前不想过度刺激北京。有分析认为这不仅是美国的示威之举，还有进一步试探中方底线的用意，亦贯彻其“乱中取胜”战略。

国民党智库召集人林郁方认为，美国考虑派军舰通过台海，其实只是跟大陆玩军事游戏，不见得是为台湾而来，目的是警告中国大陆。

报道称，另一个挑衅性较低的选项是，对台军售改为逐案审查，这有助台湾及早获得武器系统。

军事专家指出，两岸军力平衡近年显然转向大陆一方，北京可轻易击败台湾。

针对“美国军方正考虑派军舰穿越台湾海峡”，中国外交部发言人华春莹6月5日在例行记者会上回答记者提问时表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。

责任编辑：张玉