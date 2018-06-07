文旅部：因机构调整备案网暂时关闭国产游戏备案

原标题：文旅部回应：因机构调整文化部备案网暂时关闭国产游戏备案
中国文化市场网的“在线办事”栏目中，部级审批项目已经不见国产游戏备案相关的内容。邵希炜截图
6月6日，网传“文化部备案网站关闭了国产游戏的备案，只做进口游戏”。消息称该事件与此前今日头条和腾讯的“大战”相关，系因今日头条推送了“要多少文件才能保障网游对孩子的残害”信息。
对此，经济日报-中国经济网记者联系到文化和旅游部市场司，对方回应称，文化部备案网站关闭国产游戏备案情况属实，原因为“机构调整”。市场司同时表示，网传因今日头条和腾讯“大战”而关闭国产游戏备案的消息不属实。
据经济日报-中国经济网记者了解，目前网络游戏的上线途径大体是备案—拿到备案号—版署送审—审核通过—上司务会—拿到版号。游戏上线的第一步“备案”，需要在中国文化市场网中提供的登陆窗口完成资料的提交。而中国文化市场网隶属中华人民共和国文化和旅游部。主要职责在于拟订文化市场发展规划和政策，起草有关法规草案；对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。
来源：经济日报
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