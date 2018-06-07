原标题：俄媒：青岛上合峰会为共同发展提供强大动力

参考消息网6月7日报道 俄罗斯上海合作组织信息网站6月5日刊登题为《期待上合组织青岛峰会——为联合发展寻找强大动力》的文章称，今年青岛是上合组织峰会的举办地，同时也是观察上合组织的窗口。青岛海关的统计数据表明，今年一季度青岛与上合组织成员国的贸易额达93.1亿元人民币。其中进口额为45.5亿元，增幅约为50%。该组织经济合作的强劲势头引人注目。

文章称，当前在保护主义盛行的背景下，世界经济处于不确定状态中。作为人口最多和地域最广阔的综合性地区组织，上合组织为实现共同发展与繁荣推进互利合作，这对全世界而言具有示范意义。

文章称，“一带一路”建设赋予上合组织经济发展巨大动力。中俄签署了“一带一路”倡议和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明。中国和上合组织的中亚成员国签署了“丝绸之路经济带”联合建设谅解备忘录。随着“一带一路”建设的推进，不断涌现出的新机遇为地区经济合作打开更广阔的空间，而成员国逐渐变为更紧密的利益共同体。

文章指出，此外，中国还宣布成立中国-欧亚经济合作基金，提议进行更广泛和高级别的贸易和投资合作，而运输基础设施的相互连通被视为优先方向和地区合作的重要基础。

文章称，中国不仅是地区经济合作的发起者，而且也是实践者。中国-中亚天然气管道、中国-哈萨克斯坦和中国-俄罗斯石油管道建成并投入运营。中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦公路全面运行。同江-下列宁斯科耶铁路大桥、中俄天然气管道东线、中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路干线及其他项目正在积极推进中。这些项目为地区间基础设施的相互连通以及地区经济发展注入强大动力。到2017年底时，中国对上合组织国家的投资总额超过852亿美元。2017年中国和上合组织成员国的总贸易额达2176亿美元，增幅为18.9%。

文章称，力求联合发展是“上海精神”的重要内容。上合组织青岛峰会是将经济协议化为合作成果的又一重要契机，它将继续为提高地区经济合作水平夯实基础。

上合组织成员国之间的合作不断加强。图为6日吉尔吉斯共和国总统索隆拜·热恩别科夫访华并出席会谈。（法新社）

责任编辑：张玉