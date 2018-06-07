媒体聚焦“2018年高考改革”：新高考带来了什么

原标题：中国教育报聚焦“2018年高考改革”：新高考带来了什么

6月5日，安徽省阜阳三中高三（24）班学生高兴地领到安徽省2018年普通高校招生考试准考证。 本文图片 中国教育报

6月5日晚，重庆市沙坪坝区环境保护局开展夜间突查，使用噪声检测仪对一工地进行噪声污染检测，营造良好高考环境。

6月6日下午，中国地质大学附属中学教师列队拥抱即将走向考场的学生。

今年是上海、浙江实施新高考的第二年，也是第二批试点省份——北京、天津、山东、海南高考改革工作推动的关键时期。上海、浙江的高考改革今年有哪些新的调整？北京、天津、山东、海南高考改革有哪些新动向？高考改革分别给各地高校、高中、学生带来了哪些新要求和新挑战？记者在各地进行了深入采访。

改革新动向：人才选拔更多元

除统一高考招生、单独考试招生外，今年浙江省内归属地方的50所高校以及北大、清华、浙大等9所高水平大学参加浙江“三位一体”招生。

“三位一体”高考招生改革，即把考生的会考成绩、高校对考生的测试成绩以及高考成绩，按一定比例折算成综合分，最后按照综合分择优录取考生。2018年，浙江省预计通过“三位一体”招生人数超过1万人。最早一批尝试“三位一体”招生方式的浙江工业大学招生负责人说，“三位一体”综合评价高考招生制度，有助于高校选拔、挖掘到有潜质的学生。

天津今年高考最主要变化在于本科录取一二批次合并。天津市教委副主任、天津市教育招生考试院院长孙志良说，此举旨在进一步促进教育公平，不仅有利于引导更多学生按照自身兴趣和特长选择报考院校和专业，也有利于各高校面向同样的生源同台竞争，创造了较为公平的录取环境，使考生和高校实现“双赢”。据了解，天津高考改革重点包括完善高中学业水平考试制度、将综合素质评价作为学生升学的重要参考、推进高职院校分类考试招生等。

相比往年，北京高考最大的变化就是英语听力已经提前考完。这一变化大大减轻了考生和学校的负担。北京大峪中学校长曹彦彦说：“今年北京高考英语听力提前考了两次，孩子们基本都考到了自己理想的分数。明天进考场要比以前轻松一些，学校组织备考的压力也小多了。”

山东省高考综合改革今年全面启动，试点高校依据考生高考成绩、高中学业水平考试成绩和高校考核成绩，按一定比例计算形成考生综合成绩。12所高校共5000个招生计划参与该项试点。山东高考改革重点主要包括完善普通高中学业水平考试制度、建立并规范高中阶段学生综合素质评价制度、深化夏季高考改革、深化春季高考改革4个方面。

高校新挑战：对专业特色要求更高

近日，中国教育在线发布《2018年度高招调查报告》，《报告》显示，新高考给高中和大学都带来了许多有益影响。

以新高考规则改变为例，不仅取消了录取批次，而且浙江新高考录取实行“专业+高校”的模式，更强调高校专业特色。这一新的制度设计，有效打破了原来的“985”“211”工程高校等身份界限，给学科特色性强的高校提供了超越的机会。

在浙江2017年高考第一段投档时，部分原“二本高校”跻身一段，其部分专业投档分数线甚至超过“985”“211”工程高校。如西北政法大学、上海海关学院等院校。

新高考在给具有较强学科特色的普通高校提供逆袭机会的同时，也给高水平大学某些优势不明显的专业敲响了警钟。

2017年浙江高考录取中，部分原“985”“211”工程高校的专业投档分数线出现了较大差距，同一所学校内，各专业间最高投档线和最低投档线之间的差值高达60分之多。如北京中医药大学的专业分差65分；东北师范大学的专业分差61分；西南交通大学的专业分差55分。

“这也必将刺激并激励高校不断优化专业布局、更加注重专业内涵建设。”中国教育在线总编辑陈志文说。

同时，山东省教育厅一级巡视员张志勇认为，山东高考改革强调增强高校与高中教育的关联性，其关键制度设计是“高校选科”“高中选课”和高中学生综合素质标志性成果进入高考录取体系。所谓“高校选科”，即高校按照专业确定高中学生报考本专业必须学习的科目，这是尊重高校招生自主权的重要体现。所谓“高中选课”，即高中生要报考高校某个专业，必须选择学习高校确定的必考科目，这是对高中教育规律和高中学生自主学习权的充分尊重，也意味着特色化多样化办学之路将成为高中教育的必然选择。

高中新要求：深化课改特色发展

尽管只有一周时间就将迎来高考，但杭州长河高级中学高三学生袁婧华还是保持着正常的作息。目前，她已通过清华大学美术学院的校考，文化课的选考成绩也十分理想，所以面对高考袁婧华信心满满。

今年，长河高级中学参考的共有560多名学生，其中接近一半的学生已通过浙江省的三位一体招生考试。三位一体，考验的是学生的综合实力。该校校长何东涛认为，正是学校坚定不移地深化课程改革，让学生“摘到了桃子”。根据浙江新高考“7选3”的选考设计，共有35种组合可供学生选择。长河中学开齐了35种，选择者最少的组合只有4名学生，但学校照样开课。而在一些学校选课者很少的物理，该校的选考人数竟然超过一半。

“这非常考验教师对选课走班的管理能力。”高三年级组组长方乃锋告诉记者，他们采用的方法是教师遇到一个问题后，以一个具体案例进行剖析，找到一个解决方法，并用10分钟时间向同伴展示。这样一来，全年级组教师可以群策群力、抱团取暖。

山东省实验中学校长韩相河认为，山东的高考综合改革有利于学校拓展自主特色发展的空间。近一年来，山东省实验中学凝心聚力做好顶层设计，为高考综合改革的软着陆做好了充分的准备。学校完成了模拟选科报告及2017级教学模式的整体构架，先后出台了《选课走班实施方案》《生涯规划课程实施方案》，出版了山东省内第一部学校自主编写的生涯教育校本教材。还专门成立了学校课程建设中心，对国家课程、选修课程、德育课程等进行了梳理和提升，逐步建立起了“前瞻性、贯通式、全方位、开放性”的课程体系，满足学生不断发展的新需求。

学生新变化：全面多元个性化发展

随着北京教育深化综合改革的推进，学生对待高考的心态在改变。中国地质大学附属中学校长王玉萍说：“现在的孩子都觉得高考只是告别了学校，而不是告别学习，高考只是人生的众多挑战中的一次而已。”

上海市嘉定一中校长管文洁发现，在新高考格局下，高校、高中乃至全社会都倡导学生多元化发展。学生积极参与各项研究性学习，让所学知识和外部世界建立联系，学生更有信心和提高自我认同。“学生不是功利地去做课题研究，处在一种崇尚创新、鼓励研究的氛围里，他们不由自主就会参与，这对于人的未来培养极为重要。”管文洁说。

上海市嘉定一中去年毕业的学生中有一个小团队，致力于解决学校周边交通“最后一公里”问题，研究方法既有数学建模，也有对于交通主管部门、社区家庭的访谈，拿出了很有价值的参考报告。“这就是上海新高考最了不起的地方。”管文洁说。

山东省实验中学完善了分类分层选课走班制，加强了与高校教育资源及教学模式的接轨。每年有20多位院士、大学教授进校园为学生作报告，开阔了学生的视野，培养了学生的兴趣。开设大学先修课程“山大创新班”“中科大创新班”，在授课广度与深度层面进行了广泛拓展。通过各级各类比赛为不同需求的学生提供机会，拓展了学生成长、成才的空间，满足了学生全面发展和个性化发展的需求。

来源：中国教育报

责任编辑：张申