原标题：英大使与越总理谈南海 强调“航行与飞越自由”

越南政府总理阮春福（右）会见英国驻越大使贾尔斯·莱韦。（图源：越通社）

中国南海新闻网6月7日电 据越通社6日报道，当天，越南政府总理阮春福会见了即将离任前来辞行拜会的英国驻越大使贾尔斯·莱韦。

阮春福高度评价贾尔斯·莱韦大使在具体化和展开推动两国战略伙伴关系发展的措施所作出的积极贡献。贾尔斯·莱韦感谢阮春福总理的高度评价。贾尔斯·莱韦表示英国政府愿为越南提供有关该领域的技术协助，他同时对两国在国防安全、应对气候变化、野生动物贩卖活动等全球挑战中的合作成果感到高兴。阮春福则表示，越南希望继续通过英联邦受到英国的资助。

在谈及南海问题时，贾尔斯·莱韦表示，英国大力支持在遵守1982年《联合国海洋法公约》的基础上确保南海“航行与飞越自由和安全”。

中国南海新闻网注意到，就在6月3日，英国国防大臣威廉姆森在香格里拉对话会上表示，英国军舰和法国军舰将在南海联合开展“自由航行”行动。香港《南华早报》6日评论称，所谓的“自由航行”只会加剧南海的紧张局势。

而此前，英国也多次表示要派军舰“巡航”南海。在2月13日的中国外交部例行记者会上，有记者提到，此前英国国防大臣对澳大利亚媒体称，英国一艘战舰3月将经过南海，以捍卫“航行自由”权利。外交部发言人耿爽当时回应称，各国依据国际法在南海享有航行和飞越自由。在中国和南海沿岸国的共同努力下，南海的航行和飞越自由不存在任何问题，南海局势也正日益向好的方向发展。我们希望有关方面，特别是域外国家，能够尊重地区国家的努力，不要试图无风起浪。（中国南海新闻网 姚凌）

责任编辑：张玉