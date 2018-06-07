各地纪检监察机关紧盯高考考务人员:严肃考风考纪

“参与高考考务工作20多年了，以前每年都由教育局有关人员给我们讲考风考纪，而今年却不同，驻教育局纪检监察组的同志也在考务会上提出纪律要求。这让我明白了我们都是监察对象，都要接受监督。”6月6日上午，浙江省杭州市富阳区第二中学教师苏彪在参加普通高考考点考务人员培训会后表示。

今年高考前夕，浙江省纪委监委驻省教育厅纪检监察组深入开展高考督查工作，要求教育系统纪检监察机构履行职责严肃考风考纪。

6月6日，山东沂南县山大华特卧龙学校的工作人员在调试考场监控设备。 新华社 图

不仅在浙江，连日来，全国各地纪检监察机关紧盯从事高考监考、评卷、录取等考务工作的教职员工，采取多种方式开展廉洁教育，加强监督检查，确保高考清廉、安全、平稳进行。

“各位监考老师：监考权力是国家公权力的一部分，监考教师是监察法的监督对象，请严格遵守考务纪律、认真履行职责、自觉接受监督……”

6月5日，山东省荣成市190余名考务人员都收到了这样一条短信。该市纪委监委着眼于节点提醒，突出对行使公权力的公职人员监督全覆盖，强化高考期间对考务人员的提醒和约束。

吉林省伊通县纪委监委驻县教育局纪检监察组通过召开高考专项会议、个别谈话等方式教育引导监考教师充分认识监考工作的严肃性，认识到失职渎职将被追究责任。

在北京、重庆、湖南、辽宁等地区的考点考务人员培训会上，纪检监察干部结合有关法律和政策规定，剖析违纪违法案例，为考务人员敲响廉洁警钟。

在开展教育提醒的同时，各地还积极创新机制和手段，部署安排监督检查，要求对考务违纪违法行为快查快办、从严处理。

浙江省纪委监委驻省教育厅纪检监察组重点检查各级教育主管部门履行职责情况，选派数百名监督员赴全省各考点全程蹲点监督检查；山东省荣成市纪委监委依托廉洁微信公众号，开辟举报专栏，开通直查专线；吉林省延边朝鲜族自治州纪委监委驻州教育局纪检监察组组织人员深入考点，采取抽查、复查等方式，加强对报名、考试、录取等关键环节的监督，并公布监督举报电话，及时接信接访。

湖南省规定，考风考纪出现严重问题的地方和考点，除取消其考点资格外，还要调整或撤换教育行政部门和学校主要负责人，对领导人员进行问责。该省纪委监委有关负责人表示，对监考员及其他考试工作人员玩忽职守、失职渎职等造成严重后果的，一律从重处理，涉嫌违法犯罪的移交司法机关依法追究法律责任。

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张申