武汉市发改委原主任徐进辞职下海一年后携妻外逃

6日,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布关于部分外逃人员有关线索的公告,这是中央追逃办在党的十九大后首次、也是自成立以来第二次向国内国际社会通报涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索。

其中,武汉市发改委原主任徐进及其妻子刘芳也在名单之中,位列36、37号。

36。徐进

男,中国居民身份证号码420107196504280030,武汉市发改委原主任,涉嫌滥用职权、受贿罪。2011年5月19日外逃至美国,外逃所持证照:G41800603。目前可能居住地:LONGHILLDR.SHORTHILLS,NJ,USA。

Xu Jin, male, Chinese ID No。 420107196504280030, former Director of Wuhan Development and Reform Commission, on suspicion of crimes of abusing power and taking bribes, fled to the United States with travel document numbered G41800603 on May 9, 2011。 Possible location of current residence: LONG HILL DR。 SHORT HILLS, NJ, the United States。

37。刘芳

女,中国居民身份证号码210102196503045628,武汉市发改委原主任徐进妻子,涉嫌受贿罪。2011年5月19日外逃至美国,外逃所持证照:G4281702目前可能居住地:LONGHILLDR.SHORTHILLS,NJ,USA。

Liu Fang, female, Chinese ID No。 210102196503045628, wife of Xu Jin who was former Director of Wuhan Development and Reform Commission, on suspicion of taking bribes, fled to the United States with travel document numbered G4281702 on May 19, 2011。 Possible location of current residence: LONG HILL DR。 SHORT HILLS, NJ, the United States。

徐进,湖北黄梅人,拥有经济学硕士学位,2009年被任命为武汉市发改委主任。

他曾在一冶建设公司、团市委、武昌区、洪山区、市直机关工委等单位工作,并从黄陂区区长转任市发改委主任。2010年辞职下海,创造了当时“武汉最高级别官员下海经商”的新纪录。

2010年4月,武汉市十二届人大第二十四次会议决定,免去徐进武汉市发改委主任职务。2011年5月,徐进携妻逃往美国,涉嫌受贿、滥用职权罪。2012年7月,国际刑警组织对徐进发出红色通缉令。

据悉,徐进的妻子刘芳原是中国人保湖北分公司一名副处长,涉嫌受贿罪。

2015年,国际刑警组织中国国家中心局曾集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令,徐进夫妻二人名列其中。

2016年6月,武汉市检察院反渎部门曾组成追逃专班,全力追抓“红色通缉令”逃犯、武汉市发改委原主任徐进及其妻子刘芳。

