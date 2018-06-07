深圳新房均价连续20个月下降 共计下跌1500元

原标题：5月份深圳新建商品住宅成交均价为每平方米54111元——深圳新房均价是如何做到20月连降的

近日，深圳市规划和国土资源委员会公布的数据显示，5月份深圳新建商品住宅成交均价为每平方米54111元，环比下降0.1%，同比下降0.7%；成交套数2564套，环比增加32.6%，同比增加10.9%；成交面积259266.26平方米，环比增加38.6%，同比增加10.7%。深圳新房住宅成交均价连续20个月下降。在二手房市场方面，5月份深圳全市共成交7607套，环比增加15.5%，同比增加4.5%；成交面积607917.10平方米，环比增加14.0%，同比减少6.4%。

深圳楼市调控虽然取得了阶段性成果，但居住成本较高，住房需求仍较大。如何破解供需矛盾，实现“房住不炒”的目标，深圳市房地产研究中心主任王锋表示，要加快长效机制建设，并结合“粤港澳大湾区规划”的实施，加快出台“深莞惠”房地产市场联合调控政策。

针对目前房地产市场的走势和未来趋势，王锋表示，2018年深圳房地产市场调控依然不会放松。总体来看，从2017年开始，一线城市在严格的宏观调控政策作用下，市场预期比较稳定，投机炒作基本退潮。自2016年出台“深八条”调控政策以来，深圳新房均价一路小幅下跌20个月，共计下跌1500元。在不断加码的深圳房地产调控措施下，深圳楼市交上了一份“稳”字当头的“答卷”。

但是，深圳二手住宅交易自去年起连续7个月保持上涨，价格反弹。为了遏制二手房交易过程中“阴阳合同”和“高评高贷”现象，3月28日深圳为此出台“三价合一”政策，要求商业银行办理房屋贷款业务时，以网签备案合同价款和房屋评估价的最低值作为计算基数确定贷款额度。王锋说，“三价合一”政策增加了二手房置业者的购房成本，部分片区业主卖房热情有所下降，二手住宅报价也连续下调。因此，类似“三价合一”这样的调控政策应长期坚持，甚至转化为基础制度。

从数据的变化可以看出，深圳积极落实各项调控政策，通过限购、限价、限贷、市场整顿、增加供应、加强保障以及“租售并举”等措施，实现了新房价格“20月连降”。

未来，深圳将采取怎样的房地产调控思路？专家表示，由于深圳土地资源紧约束，人口流入较快，产业迅速升级，住房需求与住房供给不平衡、不充分的矛盾仍非常突出，将长期面临住房供求紧张关系、房价上涨压力大的局面。因此，2018年深圳房地产市场除要继续加强短期调控，继续实施限购、限价、限贷、限售等调控政策，确保房价在未来几年基本保持稳定外，还要加快长效机制建设，通过增加租赁住房用地与人才保障房用地供给，加快培育和发展住房租赁市场，持续增加人才保障房供应等方式，以加快形成多层次的住房供应体系。

在加快推进“深莞惠一体化”调控方面，王锋建议一方面要加快“深莞惠试验区”“深汕合作区”基础设施、教育医疗等互联互通，解决深圳土地资源紧缺带来的发展瓶颈；另一方面要结合“粤港澳大湾区规划”的实施，加快出台“深莞惠”房地产市场联合调控政策，通过实施“因城施策、分类调控”的限购、限价、限贷等措施，联合实施区域房地产市场调控，促进城区居民合理住房消费。（杨阳腾）

责任编辑：张申