各地高考作文题陆续出炉

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全国卷I：写给未来2035年的那个他

（适用地区：河北、河南、山西、山东、江西、安徽、湖北、湖南、广东、福建）

阅读下面的材料，根据要求写作：

2000年 农历庚辰龙年，人类迈进新千年， 中国千万“世纪宝宝”出生，

2008年 汶川大地震。北京奥运会。

2013年 “天官一号”首次太空授课。公路“村村通”接近完成； “精准扶贫”开始推动。

2017年 网民规模达7.72亿，互联网普及率超全球平均水平。

2018年 “世纪宝宝”一代长大成人。

……

2020年 全面建成小康社会，

2035年 基本实现社会主 义现代化。

一代人有一代人的际遇和机缘， 使命和挑战。你们与新世纪的中国一路同行，成长，和中国的新时代一起追梦、圆梦。以上材料触发了你怎样的联想和思考？请据此写一篇文章，想象它装进“时光瓶”留待2035年开启，给那时18岁的一代人阅读。

要求：选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题，不要套作，不得抄袭，不得泄露个人信息。不少于800字。

全国卷II

（适用地区：内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林、重庆、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏、海南）

二战期间战斗机防护，多数人认为，应该在机身中弹多的地方加强防护。但有一位专家认为，应该注意防护弹痕少的地方。如果这部分有重创，后果会非常严重。而往往这部分数据会被忽略。事实证明，专家是正确的。请考生结合材料进行分析。自定立意、自拟标题，写一段作文。

全国卷III：根据标语写作

（适用地区：广西、四川、云南、 贵州 ）

材料作文：围绕以下三个标语写作，

1981年深圳特区时间就是金钱，效率就是生命；

2005年浙江绿水青山就是金山银山；

2017年雄安走好我们这一代的长征路。

选好角度、确定立意、文体不限 ，写一篇不少于800字的文章。

北京卷：“新时代青年”、“绿水青山图”

23、微写作（10分）

从下面三个题目中任选一题，按要求作答。

①在《红岩》《边城》《老人与海》中，至少选择一部作品，用一组排比比喻句抒写你从中获得的教益。要求：至少写三句，每一句中都有比喻。120字左右。

②从《红楼梦》《呐喊》《平凡的世界》中选择一个既可悲又可叹的人物，简述这个人物形象。要求：符合原著故事情节。150-200字。

③读了《论语》，在孔子的众弟子之中，你喜欢颜回，还是曾参，或者其他哪位？请选择一位，为他写一段评语。要求：符合人物特征。150-200字。

24、作文（50分）

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目抄在答题卡上。

①今天，众多2000年出生的同学走进高考考场。18年过去了，祖国在不断发展，大家也成长为青年。

请以“新时代新青年一一谈在祖国发展中成长”为题，写一篇议论文。

要求：观点明确，论据恰当充实，论证合理。

②生态文明建设关乎中华民族的永续发展，优美生态环境是每一个中国人的期盼。

请你展开想象，以“绿水青山图”为题，写一篇记叙文，形象生动地展现出人与自然和谐相处的美好图景。

要求：立意积极向上，叙事符合逻辑；时间、地点、人物、叙事人称自定；有细节，有描写。

天津卷：《器》

阅读下面材料，根据自己的体验和感悟，写一篇文章。（60分）

生活中有不同的“器”。器能盛纳万物，美的形制与好的内容相得益彰；器能助人成事，有利器方成匠心之作；有一种“器”叫器量，兼容并包，彰显才识气度；有一种“器”叫国之重器，肩负荣光，成就梦想……要求：①自选角度，自拟标题； ②文体不限（诗歌除外），文体特征鲜明； ③不少于800字；④不得抄袭，不得套作。

上海卷：谈被需要的心态

生活中，人们不仅关注自身的需要，也时常渴望被他人需要，以体现自己的价值。这种“被需要”的心态普遍存在，对此你有怎样的认识？请写一篇文章，谈谈你的思考。要求：（1）自拟题目；（2）不少于800字。

浙江卷： 谈浙江精神

在与时俱进的浙江文化滋养下，代代浙江人书写了一个又一个浙江故事，创造了一个又一个浙江传奇。作为浙江学子，站在人生新起点，你有怎样的体验和思考？

江苏卷：生活处处有语言

花自语，鸟有语，生活处处有语言。生命也可以用语言来解读，雕塑、基因……都可以用语言来传递。语言丰富生活，语言诠释生命，语言传承文明。请根据所给材料作文，自己拟题，问题不限，诗歌除外，不少于800字。

责任编辑：张义凌