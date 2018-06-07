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广东高考作文题目出炉

广东高考作文题目出炉
2018年06月07日 11:27 新浪新闻综合
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　　来源：羊城晚报  

　　#2018广东高考进行时#[刚刚，2018年广东高考作文题目出炉！]曾日月之几何，“千禧宝宝”已赴战高考，“00后”的时代将正式开启。捧着保温杯、泡着枸杞茶的你，看着奔赴考场的“青葱面孔”，想必脸上早已老泪纵横，心中却仍然“老鹿蹒跚”。刚刚，广东高考作文题目新鲜出炉↓↓，还记得你当年的高考作文吗？

责任编辑：张玉

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