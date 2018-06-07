四川高考语文作文题：围绕三个时代的标语写作

原标题：四川高考语文作文题目：围绕三个时代的标语写材料作文

2018年四川高考语文使用全国卷，作文题目揭晓！网友、段子手们请听题！材料作文：围绕以下三个标语写作，1981年深圳特区时间就是金钱，效率就是生命；2005年浙江绿水青山就是金山银山；2017年雄安走好我们这一代的长征路选好角度、确定立意、文体不限 ，写一篇不少于800字的文章。如果你是考生，准备怎么写？

责任编辑：吴金明