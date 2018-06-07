2018湖南高考作文题出炉:写给未来2035年的那个他

#6月高考# [2018湖南高考作文#题出炉！]今年湖南高考 的作文题： 曾日月之几何，“千禧宝宝”已赴战高考，“00后”的时代将正式开启。捧着保温杯、泡着枸杞茶的你，看着奔赴考场的“青葱面孔”，想必脸上早已老泪纵横，心中却仍然“老鹿蹒跚”。 （via。红网）

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