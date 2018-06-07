中财传媒董事长换人 前任发表涉转业军人错误言论

原标题：中财出版传媒集团党委书记、董事长换人：汪林平接替周法兴
6月7日，中国财经出版传媒集团召开中层以上干部大会，宣布财政部党组关于集团主要负责人的调整决定：任命汪林平同志为中国财经出版传媒集团党委书记、董事长。
会议传达了财政部党组有关要求。部党组强调，集团领导班子要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的路线、方针、政策，进一步增强“四个意识”，切实负起主体责任，认真落实“一岗双责”，团结带领全体干部职工，齐心协力推动财经出版事业健康发展。
来源：微信公号“中国民兵”
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