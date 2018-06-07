吉林商务厅原巡视员韩英珍接受纪律审查监察调查

原标题：吉林省商务厅原巡视员韩英珍接受纪律审查和监察调查

新华社长春6月7日电 记者从吉林省纪委、监委了解到，吉林省商务厅原巡视员韩英珍涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

韩英珍于2006年4月任吉林省商务厅党组成员、副厅长，2016年4月任吉林省商务厅巡视员，2017年5月退休。

责任编辑：张玉