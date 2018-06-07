原标题：2018全国高考作文题（完整版）

2018年高考第一门语文，于今天早上11：30刚刚结束。

以下是各省市作文题汇总（今年山东并入全国卷，不再自主命题）：

全国卷 I卷

适用地区：山东、安徽、湖北、福建、湖南、山西、河北、江西、广东、河南

材料作文：写封信给2035年18岁的人读

全国卷 II卷

适用地区：甘肃、青海、西藏、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、内蒙古、陕西、重庆、海南

“二战”期间，为了加强对战机的防护，英美军方调查了作战后幸存飞机上弹痕的分布，决定哪里弹痕多就加强哪里，然而统计学家沃德力排众议，指出更应该注意弹痕少的部位，因为这些部位受到重创的战机，很难有机会返航，而这部分数据被忽略了。事实证明，沃德是正确的。

要求：综合材料内容及含意，选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题：不要套作，不得抄袭：不少于800字。

（来源：上游新闻）

全国卷 III卷

适用地区：云南、四川、广西、贵州

材料作文，围绕以下三个标语写作：1981年深圳特区，时间就是金钱，效率就是生命；2005年浙江，绿水青山就是金山银山；2017年雄安，走好我们这一代的长征路。选好角度、确定立意、文体不限 ，写一篇不少于800字的文章。

（来源：四川日报）

北京卷

[北京高考大作文 二选一：新时代青年、绿水青山图]

今年北京卷的高考大作文仍然是二选一，要求考生从下面两个题目中任选一题，按要求作答，不少于700字。

1、今天，众多2000年出生的考生走进高考考场。18年过去了，祖国在不断发展，大家也成长为青年。请以“新时代新青年——谈在祖国发展中成长”为题，写一篇议论文。

2、生态文明建设关乎中华民族的永续发展，优美生态环境是每一个中国人的期盼。请展开想象，以“绿水青山图”为题，写一篇记叙文，形象展现人与自然和谐相处的美好图景。

（来源：法制晚报）

天津卷

[天津高考作文公布：围绕“器”写作]阅读下面材料，根据自己的体验和感悟，写一篇文章。

生活中有不同的“器”。器能盛纳万物，美的形制与好的内容相得益彰；器能助人成事，有利器方成匠心之作；有一种“器”叫器量，兼容并包，彰显才识气度；有一种“器”叫国之重器，肩负荣光，成就梦想……

要求：①自选角度，自拟标题； ②文体不限（诗歌除外），文体特征鲜明； ③不少于800字；④不得抄袭，不得套作。

（来源：今晚报）

江苏卷

花解语，鸟自鸣。生活中处处有语言，不同的语言打开不同的世界，比如雕塑，基因等都是语言，还有有声的、无声的语言。语言丰富生活，演绎生命，传承文化。请以此为话题写一篇不少于800字的文章，题目自拟，体裁不限，诗歌除外。

（来源：扬子晚报）

浙江卷

在与时俱进的浙江文化滋养下，代代浙江人书写了一个又一个浙江故事，创造了一个又一个浙江传奇。作为浙江学子，站在人生新起点，你有怎样的体验和思考？

（来源：钱江晚报）

上海卷

生活中，人们不仅关注自身的需要，也时常渴望被他人需要，以体现自己的价值。这种“被需要”的心态普遍存在，对此你有怎样的认识？请写一篇文章，谈谈你的思考。要求：（1）自拟题目；（2）不少于800字。

（来源：上海市教育考试院）

责任编辑：张玉