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首批34个党史国史教育基地揭牌 抗战纪念馆在列

首批34个党史国史教育基地揭牌 抗战纪念馆在列
2018年06月07日 12:58 新京报作者：浦峰
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中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲等领导参加揭牌仪式。中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲等领导参加揭牌仪式。
中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲等领导为“党史国史教育基地”揭牌。中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲等领导为“党史国史教育基地”揭牌。
学生在演唱革命歌曲。学生在演唱革命歌曲。

　　原标题：首批“党史国史教育基地”揭牌

　　新京报快讯 6月7日，北京市关心下一代工作委员会和中国人民抗日战争纪念馆联合举行“党史国史教育基地”揭牌仪式。热心参与青少年教育的老干部、老战士、老专家、老教师、老模范同志和中小学生500余人参加了揭牌仪式。

　　中国关心下一代工作委员会近期在全国青少年中开展了“传承红色基因 争做时代新人”主题教育活动，选定一批体现光荣革命传统的标志性地方，作为党史国史教育的基地。经各省市推荐，中国关心下一代工作委员会选出第一批34个党史国史教育基地，中国人民抗日战争纪念馆名列其中。

　　新京报记者 浦峰 摄影报道

责任编辑：张义凌

国史党史基地
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