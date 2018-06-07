新媒：非洲加速发展体现中国的努力和成功

原标题：新媒文章：非洲加速发展体现了中国的努力和成功

参考消息网6月7日报道 新加坡《商业时报》网站6月6日刊发香港时事评论员秦家骢的文章《非洲是中国的成功故事》称，西非内陆国家布基纳法索决定和台湾方面“断交”并与中华人民共和国建交，这是北京在非洲取得惊人成功的最新证据，尤其是从世纪之交以来。

文章称，数字说明了一切。2000年的时候，中国与非洲的贸易额为105亿美元，仅为美国与非洲贸易额的四分之一多一点，后者达到386亿美元。

然而到2013年，中国与非洲的贸易额达到了2000亿美元，是美国的两倍多，当时美国与非洲的贸易额为850亿美元。

文章称，中国在非洲的努力是如此成功，以至于皮尤世界民情项目在2015年的调查发现，非洲受访者（70%）对中国人的看法比欧洲（41%）以及亚洲（57%）和拉美的受访者（57%）要积极得多。

中国的成功在一定程度上无疑要归功于中方在2000年建立的一个机制——中非合作论坛。中国利用这个论坛来跟非洲大陆打交道。

文章称，非洲国家有资格通过中非合作论坛获得中方提供的经济好处。在中非合作论坛的首次会议上，中国为31个非洲国家取消了总额达12亿美元的债务，并设立了一个特别基金来鼓励中国企业到非洲投资。

文章称，对非洲国家而言，北京在经济上的吸引力是显而易见的。每隔三年，当中非合作论坛举行会议的时候，中国都会增加对非洲的融资承诺。在2015年，中国将其承诺的金额增加两倍至600亿美元，其中包括50亿美元的无偿援助和无息贷款、350亿美元的优惠性质贷款及出口信贷，剩下的是商业融资。当今年9月中非合作论坛在北京再次召开会议的时候，预计中国将宣布再次增加对非洲的融资承诺。

这样的承诺不一定是援助。中国正在为非洲各地的基础设施提供融资，修建桥梁、大坝、公路、发电厂和铁路线。这些融资通常以“资源换基建”的方式来进行，所以中国必定能取得回报——用石油或其他自然资源来换取。此外，这些基础设施项目通常规定由中国建筑公司来担当主要承包商。

文章称，中非合作论坛还支持教育方面的交流，中方向非洲派遣教师，并支持非洲人到中国学习。如今，在华学习的非洲人数量超过了在美国和英国学习的非洲人。

事实上，几个非洲国家的现任领导人都曾在中国接受教育。他们包括：刚果民主共和国总统约瑟夫·卡比拉、埃塞俄比亚总统穆拉图·特肖梅，以及津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦。

有鉴于此，很难否认非洲体现了中国的成功故事。

责任编辑：张玉