美若再变脸中美是否还有谈判磋商可能?商务部回应

原标题：商务部召开例行新闻发布会，回应这些热点问题！

6月7日

商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰回应了国内外媒体高度关切的热点问题。实录如下：

各位记者朋友，大家上午好，欢迎大家参加商务部例行新闻发布会。今天我没有主动需要向大家进行通报的信息，下面我愿意回答记者朋友们提出的问题，请提问。

答记者问

问答1

中央广播电视总台国广记者

俄罗斯总统普京即将对中国进行国事访问，您能否介绍一下中俄合作的有关情况？

高峰

近年来，在中俄两国元首的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系保持高水平运行，各领域务实合作取得了丰硕成果。在双方的共同努力下，两国经贸合作加速提质升级，主要有以下几个特点：

一是“增长快”。从贸易看，去年以来，中俄贸易持续快速回升，2017年双边贸易额达到840亿美元，同比增长20.8%。今年前4个月实现312亿美元，同比增长27.3%，贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一位，俄罗斯在我贸易伙伴中由去年的第11位上升到第9位，预计全年双边贸易额有望超过1000亿美元。从投资看，2017年，中国对俄直接投资达到22.2亿美元，同比增长72%，在俄新签工程承包合同额77.5亿美元，同比增长191.4%，增速在“一带一路”沿线国家中名列前茅。

二是“范围广”。从合作领域看，除了传统的能源、核能、航天、航空、基础设施等领域以外，双方积极推进远东开发、北极开发、数字经济、跨境电商等新兴领域合作，努力打造双边经贸关系新的增长点。从合作地域看，双方合作从传统的边境毗邻地区向中国东南沿海、中西部省区和俄罗斯的欧洲部分扩展，两国地方间累计已缔结了137对友好城市和友好省州，基本实现了合作领域和地域的“全覆盖”。

三是“成效实”。近年来，两国战略性大项目合作成效显著，有力带动了双边贸易、投资和产业合作。在能源领域，中俄原油管道复线建成并启动供油，东线天然气管道正在按计划建设，亚马尔液化气项目一期建成投产。民用航空领域，联合研制远程宽体客机CR929项目合资公司启动运营，项目研制进入了实质阶段，联合研制重型直升机项目合作稳步推进。在跨境基础设施方面，同江铁路桥、黑河公路桥建设总体进展顺利，有望于2018年和2019年分别建成。此外，两国核能、航天、卫星导航、科技等领域大项目的合作也取得了积极进展。

四是“潜力大”。两国地方合作蓬勃发展，合作机制日臻完善，中俄博览会、东方经济论坛等展会平台影响力不断扩大，为深化两国地方交流合作发挥了重要作用。今明两年是中俄地方合作交流年，将进一步激发两国地方的合作热情和潜力，为中俄经贸关系深入发展提供全新的动能。此外，双方还积极推进“一带一路”建设与欧亚经济联盟的对接合作，已经取得重要的早期收获。中国与《欧亚经济联盟经贸合作协定》已于上月在阿斯塔纳正式签署，《中俄欧亚经贸经济伙伴关系协定》联合可研即将结束，双方合作进入制度引领的新阶段。

我们相信，在习近平主席和普京总统的战略引领下，两国经贸务实合作将迎来新机遇，收获新成果，更好造福于两国人民。谢谢。

问答2

每日经济新闻记者

近日，商务部发布的《中国电子商务报告2017》显示，去年中国网上零售额已经占全球很大比重，能否介绍一下我国网购的发展趋势以及在消费转型升级中扮演的角色？

高峰

当前，我国网络零售市场发展快速，实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率超过了37%，对消费增长形成了强有力的拉动作用，在当前我国消费转型升级中扮演着引领者和加速器的角色。

我认为目前我国网络零售市场主要有以下几个趋势：

一是业态多元化。除了消费者熟悉的网络零售形式以外，社交电商、直播电商、无人零售等新业态、新模式层出不穷，不断形成新的消费热点。

二是供给全球化。网络零售不仅使工业品下乡和农产品进城快捷高效，随着跨境电商的蓬勃发展，全球优质的商品已经成为中国消费者的重要选择，跨境电商也成为我国扩大进口的一个重要渠道。

三是区域协调化。网络零售带动城乡消费、东部与中西部市场消费协调发展。2017年，中西部和农村地区网络零售增速分别高于全国平均水平8.5和6.9个百分点，有效激发了国内市场的消费潜力，扩大了消费总需求。

四是服务高质化。网络零售的物流配送、售后服务水平正在不断提升。

当然，网络零售市场也存在一些问题。比如，刷单、侵权假冒等行为虽然已经有改观，但是仍然存在。随着我国社会主要矛盾的转化，国内消费进入新时代。我们将加快完善网络零售的相关法律法规，优化网络消费环境，使消费者愿意网购、放心网购，不断提升消费的新体验。谢谢。

问答3

中央广播电视总台央广经济之声记者

我的问题是关于中美经贸磋商的。我们注意到中方关于中美经贸磋商的声明中有这么一句“如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，那么，双方谈判达成的所有经贸成果将不再生效”。这是否意味着，美国如果再度变脸，或者按照原计划在本月的15号公布对华加征关税的产品清单，那么中美经贸磋商的有关内容将不再生效，如果这件事情真的发生了，那么双方是否还有谈判和磋商的可能？中方将如何应对？

高峰

中方的立场是一贯而且明确的，我们不希望中美之间的贸易摩擦升级。为落实在华盛顿达成的有关共识，6月2日至3日，中美双方经贸团队在北京举行了坦诚深入的磋商，在诸多领域取得了积极的具体的进展。

中美经贸关系的本质是合作共赢。更加紧密的经贸合作，有利于两国经济，也有利于两国的就业和民生。希望美方能够与中方相向而行，推动中美两国经贸合作平衡协调发展。谢谢。

问答4

经济参考报记者

在中美最新一次经贸磋商中，在农业、能源等多个领域取得了积极的具体的进展，请问相关细节何时公布？白宫声明提到特朗普目标是实现两国贸易关系公平化，请问中方对此有何评论？美国称本轮磋商是正在进行的贸易磋商的一部分，后续磋商有无具体时间表？谢谢。

高峰

有关此次中美经贸磋商的细节，目前尚待双方的最终确认。我们注意到，美方提出的双边经贸合作的关切。实际上，中美建交近40年来，两国经贸合作虽然历经风雨，但始终不断向前，实现互利共赢。中方愿意通过对话与磋商，不断扩大合作，妥善化解分歧。希望美方能够与中方共同努力，维护中美经贸关系稳定健康的发展。谢谢。

问答5

路透社记者

前几天有一个华尔街日报的消息说，在刚刚结束谈判的时候，跟美国的谈判，中国提出来，如果美方放弃新的进口关税，中方愿意购买近700亿美元的农业制造和能源产品，请问这个消息是不是真的？

高峰

中美双方在上周末的磋商中，就一些具体的贸易合作领域，特别是农产品、能源领域进行了深入、具体的探讨。中方愿意在相向而行的前提下，扩大自美进口。

改革开放、扩大进口是中国的既定战略，中方愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，满足中国人民对美好生活的需要和高质量经济发展的需求。中国市场在不断增长，今年11月中国还将举办首届中国国际进口博览会。我们欢迎世界各国有竞争力的产品进入中国市场，将营造国际化、法治化的营商环境，提供更加便利、透明、可预期的贸易条件，使包括美国在内的世界各国企业受益。谢谢。

问答6

中央广播电视总台央广中国之声记者

我们注意到本月起，美国取消了欧盟、加拿大、墨西哥钢铝产品的关税豁免待遇，分别加征了25%和10%的惩罚性关税，随后欧盟方面也表示将以牙还牙。我们注意到最新消息是欧盟宣布从下月起将对总值28亿欧元的美国商品加征关税，关税的最高税率是25%，加拿大和墨西哥也宣布将采取对等的措施。在这种情况下，目前对全球贸易战的担忧正在普遍加剧，请问商务部有何评论？

高峰

我们注意到美方的有关举措，以及相关国家和经济体的反应。一些国际组织也对此表达了关注。当前，世界经济正在走出金融危机的困扰，步入复苏的轨道。中方认为，贸易摩擦不应该升级。我们不希望看到单边主义、贸易保护主义以及由此引发的贸易限制措施，扰乱自由贸易秩序，破坏多边贸易规则，对世界经济复苏形成新的困扰。希望有关各方能够秉持互利共赢的理念，通过加强对话与合作，共同推动世界经济的繁荣与发展。谢谢。

问答7

新华社记者

我们注意到，刘鹤副总理5月25日应约与欧委会副主席卡泰宁通话，双方同意尽快召开第七次中欧经贸高层对话。请问发言人，您认为在当前的背景下，尽快对话有什么考虑？是不是与目前充满变数的中美经贸摩擦有关？另外这次对话可能会涉及到哪些议题？中方对对话的成果有哪些有何期待？

高峰

今年是中欧建立全面战略伙伴关系15周年和中欧领导人会晤机制成立20周年。中方始终高度重视发展对欧经贸关系。前不久，刘鹤副总理应约与欧委会副主席卡泰宁通话，双方同意尽快举行第七次中欧经贸高层对话。这是中欧领导人在经贸领域正常的、机制性的沟通。目前，双方工作层正就高层对话的具体安排进行沟通。

在世界经济逐步复苏，但依然存在许多不确定、不稳定因素的情况下，中方愿意与欧方在经贸领域加强务实合作，共同维护多边贸易体制，推动全球经济的稳定健康增长。

问答8

21世纪经济报道记者

在取消对外资特殊的优惠政策的前提下，中国新一轮吸引外资将在哪些方面增加对外资的吸引力？另外中国如何推动外资向中西部转移而不是流转到其他国家？

高峰

你提到的外资的特殊优惠政策，我理解可能是指传统的一些支持政策。随着经济全球化的深入发展，市场准入、投资环境等综合性因素，可能是跨国公司、外资企业在异国投资的决定性因素。

最近一次国务院常务会议确定了进一步积极有效利用外资的措施。我们将从投资便利化、放宽市场准入、加大权益保护等方面，营造更加公平、透明、便利的外商投资环境，推动形成利用外资的新亮点和新引擎。特别是要充分发挥国家级开发区的示范带动作用，努力使其成为新时代利用外资的新高地。

关于推动外资向中西部转移的问题，准确地说，应该是引导外资更多地投向中西部地区。我们将主要从四个方面开展工作：

一是提高投资便利化水平，支持中西部地区复制推广自贸试验区改革试点的成功经验，降低企业的制度性交易成本。

二是完善支持政策，在税收、用地、信贷等方面落实有关优惠政策，引导外资更多投向中西部地区。

三是畅通开放的渠道，建设跨境多式联运交通走廊，促进与周边国家的互联互通，推动降低中西部地区的流通成本。

四是加强开放平台的建设，强化中西部地区开放型经济载体平台建设，支持沿边的省区主动融入“一带一路”合作，提升边境经济合作区、跨境经济合作区的发展水平。谢谢。

问答9

上海证券报记者

今年前3个月外商投资设立企业规模同比增长100%，但是我们也注意到，吸引外资的金额同比仅增长0.5%，1-4月份，这个增幅只有0.1%，请问目前我国吸收外资发展处于怎样的阶段，对未来利用外资有何预期？

高峰

今年前4个月，以人民币计算，我国实际利用外资同比增长了0.1%，按美元计同比增长2%。但是从新设立的外资企业家数来看，同比增长了95.4%。

总体上看，我国吸收外资处在转型升级的关键阶段，在利用外资的结构上，产业链高端布局比重不断增加。今年前4个月，我国高技术产业吸收外资同比增长20.2%，占比达20.8%。其中高技术制造业大幅增长79.5%，占制造业吸收外资的34.9%。

当前，随着世界经济的复苏，跨国投资出现回暖的迹象，各国对于跨国投资的吸引力度也在不断加大。中国经济正进入高质量发展的阶段，虽然面临激烈的国际引资竞争，但中国有持续增强的高水平产业配套能力，有高素质的人力资源，有不断优化的营商环境，有巨大的市场潜力，我们有底气实现利用外资的高质量发展，让中国始终成为外商投资的热土。谢谢。

问答10

凤凰卫视记者

在外资方面，其实他们对进入中国对知识产权侵权的担忧一直存在，也是中国跟主要贸易伙伴包括跟美国摩擦的诱发点，想问中国在打消外资侵权的担忧方面，最近做了哪些工作？

高峰

中国政府始终高度重视知识产权的保护，在立法、司法、执法等各个环节不断加大工作力度。我们深刻认识到，只有保护好权利人的知识产权，才能在全社会形成创新创业的良好氛围，才能使国家的发展拥有不竭的动力。我们会继续加大打击侵犯知识产权的力度，加大侵犯知识产权的违法成本，加大对外资企业知识产权的保护力度。外资企业在这方面遇到问题的时候，也可以通过合法的渠道和程序进行申诉。中国政府会依法保护外资企业的合法权益。谢谢。

问答11

环球时报英文版记者

近期有不少报道指出，中国“一带一路”项目增加了沿线国家的债务，请问商务部对此有何回应？

高峰

“一带一路”倡议提出以来，得到国际社会的高度评价和有关国家的积极响应。我们始终坚持“共商、共建、共享”的原则，从来不做凌驾于人的强买强卖，有关项目都是与东道国平等协商、共同推进、互利共赢。我们坚持企业为主，市场运作，政府主要是为企业营造良好的投资和营商环境。“一带一路”建设实施以来，中国企业在沿线国家已经建设了75个境外经贸合作区，累计投资255亿美元，上缴东道国的税费将近17亿美元，为当地创造就业将近22万个。“一带一路”项目给沿线国家带去的不是负担，而是希望和发展。中方愿意与有关国家共同努力，继续推进“一带一路”建设，实现互利共赢、共同发展，造福沿线各国人民。谢谢。

今天的发布会到此结束，谢谢大家。

责任编辑：张玉