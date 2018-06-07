福建省军区原政委林治泽医治无效逝世 享年91岁

原标题：福建省军区原政委林治泽因病医治无效在福州逝世，享年91岁
正军职离休干部、原福建省军区政委林治泽同志，因病医治无效，于2018年5月11日在福州逝世，享年91岁。
林治泽系山东文登人，1927年8月出生，1940年11月入伍，1943年11月加入中国共产党。历任学员、股长、科长、副处长、副主任、福州军区司令部直属政治部主任，福州军区守备第1师政委，福建省军区政治部主任、副政委等职。
来源：解放军报
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