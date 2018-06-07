哈尔滨一垃圾场倾倒废机油：距松花江沿岸约1公里

原标题：哈尔滨一垃圾场非法倾倒废机油等危废：距松花江沿岸约1公里

2018年6月4日，中央第三环境保护督察组组织对哈尔滨市松北区小月亮湾垃圾堆存场开展突击检查，发现该垃圾堆存场存在非法大量倾倒危险废物等问题。

小月亮湾垃圾场东侧废油桶贮存点。 本文图片 生态环境部微信公号

小月亮湾垃圾堆存场位于哈尔滨市松北区松浦镇松花江村和东方红村交界处，距离松花江沿岸约1公里，自2006年投用以来，已累计堆存垃圾约20万立方米。现场检查发现，该垃圾堆存场无防渗设施，现场环境恶劣，场内还非法倾倒101个装有废机油等危险废物的油桶（200升桶），部分油桶已泄漏，严重污染了周边土地，部分油桶与生活垃圾混存，有的已随生活垃圾掩埋。

部分油桶已泄漏，严重污染了周边土地。

检查还发现，该垃圾堆存场附近有一个废桶收购站，存有357个废油桶（200升桶），其中112个油桶装有废机油等危险废物，其余245个为空桶，存在非法收集、收购危险废物等问题。

中央第三环境保护督察组已将上述问题移交黑龙江省政府及有关部门调查处理。目前，黑龙江省及哈尔滨市公安、环保等部门正在开展联合调查。下一步，督察组将跟踪地方调查处理情况，要求地方坚决查处、彻底整改，对环境违法行为，以及失职失责问题一查到底，依法依纪严肃处理。

来源：生态环境部微信公众号

责任编辑：张义凌