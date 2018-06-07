秦卫江出任东部战区副司令 系原防长秦基伟之子

原标题：秦卫江中将出任东部战区副司令

来源：“长安街知事”微信公众号

长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，秦卫江中将已出任东部战区副司令员，此前他担任东部战区陆军司令。

中国青田网报道， 6月5日，全国政协港澳台侨委员会代表团到访卢森堡，其成员包括全国政协港澳台侨委员会副主任于迅，全国政协常委、东部战区副司令员秦卫江，全国政协港澳台侨委员会委员、霍英东集团副总裁霍启刚等。

前排左三为秦卫江

秦卫江在军迷中的知名度很高，他出身军人世家，父亲为国防部原部长、1984年国庆大阅兵总指挥秦基伟上将，弟弟为现任武警副司令秦天中将。2016年1月，东部战区陆军成立，秦卫江出任首任司令。

“能不能把部队带上战场？上了战场敢不敢亮剑？剑锋相向能不能应对强敌？”这是秦卫江提醒指挥员始终思考的“备战三问”，执掌东部战区陆军的2年多里，他一直为带出能打仗的队伍而努力。

今年1月29日，一场暴雪过后，野外气温为-5°，秦卫江和东部战区陆军其他12位将军以及百余名校尉军官，冒着凛冽寒风，一起验收战备工作改革试点成果。

当时，秦卫江9次登上战车，既看又问、既检查又操作、既提出问题又拿出建议，给在场官兵留下了深刻印象。

秦司令员登上装甲输送车，对高射机枪射击操作方面的问题查得很认真。来源：人民前线

2017年初，东部战区陆军组织党委机关进行军事训练考核，考核内容包括基础体能、指挥技能、手中武器使用。在第二次考核中，一名编号001的军人5发全中，手枪射击考核成绩优秀！

这位001是东部战区陆军名副其实的“一号”——司令员秦卫江。之所没有参加首次考核，因为他陪同时任陆军司令李作成上将调研去了。

《军事训练与考核大纲》规定，基础体能技能和手中武器考核，各课目考核年龄上限是55-59岁。超过60岁的，大纲没有规定，也没有成绩标准。秦卫江出生于1955年12月，当时61岁，按理说不用参加考核。

“要求部属做到的，自己一定要做到！”于是，秦卫江信心满满地走上了训练场。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，西部战区司令赵宗岐上将也曾亲自上训练场打靶。《解放军报》报道，赵宗岐用95式步枪打出了30发子弹289环的优异成绩，平均每发约9.6环 ，说明不仅打得准，而且非常稳定。

图片来源：解放军报

为了聚焦精力谋战备，秦卫江要求进行有效“调研”、纠治应景式的“被调研”，叫停了5件事：

一是不要打乱正常工作秩序，

二是不要专门通知打扫卫生，

三是不要搞层层陪同，

四是不要搞“材料诵读”，

五是不要怕讲真话得罪人！

以上5条，秦卫江说到做到、身体力行。上级领导来战区陆军党委机关调研，他开门见山第一句：“首长都在，机会难得”，接下来谈问题、讲不足，短短10多分钟，汇报6个方面11个问题，全是军语和数字，清一色的“干货”。

从军以来，秦卫江历任原65集团军装备部长、副军长，原北京军区副参谋长，原第27集团军军长，原南京军区副司令员等职。2000年晋升少将军衔，2012年晋升为中将。

2002年，秦卫江获得军事学硕士学位，是我军作战部队中第一位被授予军事学硕士学位的军职指挥员，其研究的专业方向是外军战略。他曾为东部战区陆军的特战部队授课，对国内外特战战例如数家珍。

责任编辑：张义凌