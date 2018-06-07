原标题：国家主席宪法宣誓现场奏乐指挥获晋升

来源：“长安街知事”微信公众号

6月6日下午，新改革的国事访问欢迎仪式首次启用。除了仪仗队首次增加女兵方阵，军乐团行进乐队的服装也变得更加帅气。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，解放军军乐团团长一职发生更迭：邹锐卸任，原副团长兼总指挥张海峰转正。

张海峰曾担任十六大闭幕式及十七大开幕式乐队指挥，并且在今年首次举行的国家主席、总理等宪法宣誓时任现场演奏指挥。

张海峰

新华社在介绍张海峰时，称之为解放军军乐团第10任团长，多次参与了国家外交礼宾改革的设计论证。

公开资料显示，毕业于中央音乐学院指挥系的张海峰已经参加了4次阅兵。相比之下，其父更多。这位老军乐团人从50年代起就参加阅兵演奏，前后共有近10次。

对此，张海峰幽默地说，自己家成了“阅兵第一家庭”。自己第一次参加阅兵是1984年国庆，当时不到16岁。“印象最深的是邓小平主席坐检阅车从金水桥那儿出来。第一次看到国家领导人且刚穿上军装3个月的我，当时热泪盈眶。”

后来，2002年十六大闭幕、2007年十七大开幕，以及纪念抗美援朝50周年大会、建党80周年大会，他都任乐队指挥。到了2015年9·3胜利大阅兵时，他还担任了联合军乐团总指挥。

当时的一个亮点是：军乐团还首次加入了百名女兵。这个建议正是张海峰提出来的，他认为军乐是一个世界语言，俄罗斯、美国、英国等都出现过女演奏员，中国当然也可以。阅兵当日，这些女兵演奏员与男兵演奏员一起完美地演奏了多达30首军乐曲。

张海峰一家

说到司礼改革设计，不得不提到2018年元旦。当天是由三军仪仗队担负国旗护卫任务后，首次举行的天安门升国旗仪式。其中一大亮点是解放军军乐团八名礼号手登上天安门城楼，吹响号角，这首《升旗号角》音乐，增加了升旗仪式的神圣感。

张海峰事后披露：“我是在2017年12月11日下午接到的通知，距离元旦仅有20天。”接到任务的一刹那，他有点懵。

在张海峰的方案里，有两个音乐设计。一是新增《升旗号角》环节，一个是增加合唱环节。最终，由于时间紧，合唱环节暂时放弃，但《升旗号角》被采用。张海峰连同军乐团创作室的作曲家们，连夜奋战，创作了两个作品供选择。

众所周知，今年全国两会的一大亮点是人代会首次举行宪法宣誓，这也是国家领导人首次进行宪法宣誓。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，宣誓仪式曲和主席出场号角这两段音乐由军乐团专门创作，现场指挥者正是张海峰。

《人民日报》披露，两会召开前一个月，全国人大交给军乐团一项任务——为宪法宣誓仪式创作一首乐曲。

“第一，选用国歌作为音乐素材；第二，最后以长音收尾；第三，乐曲的配器增加长号。”代表军乐团在人民大会堂里工作了34年的张海峰根据自己的经验给创作者提出建议。最终，军乐团创作室副主任郭思达完成了作曲任务，并获人大审定。

后来，军乐团又收到建议，再创作一首。“新的曲子可以使用国际歌作为素材，并增加乐器小军鼓。”张海峰从党代会闭幕式上演奏的国际歌得到灵感。

最终，第一首曲子被选作宣誓仪式曲，第二首曲子由于打击乐的加入，节奏感强，更加激昂奋发、铿锵有力，成为主席出场号角。

3月17日至19日，3场宪法宣誓仪式相继举行，张海峰则以现场演奏指挥的身份，见证全程。“我在指挥完成后是非常激动的，因为这是载入史册的一次宣誓。”

责任编辑：张义凌