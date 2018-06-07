国务院秘书长肖捷会见新加坡财长王瑞杰

原标题：（外事）肖捷会见新加坡财长王瑞杰

新华社北京6月7日电（记者崔文毅）国务委员兼国务院秘书长肖捷6日在北京会见了到访的新加坡财长王瑞杰。

肖捷积极评价中新关系发展，表示双方要按照两国领导人达成的重要共识，共同打造好“一带一路”框架内互联互通、金融支撑、三方合作三大平台，为双边关系和区域合作注入新动力。

王瑞杰表示，新方愿加强同“一带一路”倡议对接，与中方深化政策沟通，推进设施联通、贸易畅通和资金融通，共同促进区域发展。

双方还就改善营商环境进行了交流。肖捷介绍了近期中国政府改善营商环境的政策举措。（完）

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