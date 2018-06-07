成立17年取得巨大成就 上合组织都干了啥？

原标题：成立17年，上合组织都干了啥？

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6月，上海合作组织进入青岛时间。

17年时间，上合组织成员国在区域经济合作方面取得了巨大成就。尤其是2017年印度和巴基斯坦正式成为成员国后，上合组织又迈入了一个新阶段。

近年来，各成员国积极落实上合组织成员国元首峰会达成的经贸共识，在促进区域内贸易投资发展、贸易便利化、互联互通建设等方面取得了新进展。

国是直通车 侯雨彤 制图

贸易投资再创新高度

2017年扩员后，上合组织成员国面积超过欧亚大陆60%，人口近30亿占世界近一半，国内生产总值超16万亿美元占全球20%以上。庞大的体量，让成员国之间有着巨大的发展潜力和广阔的合作空间。基于此，上合组织已成为拉动区域经济以及各成员国经济增长的新动力。

以中国为例，2001年上合组织成立之初，中国与成员国的贸易额仅为121亿美元，至2016年这一数字已达到937亿美元；2013年至2017年，中国从上合组织成员国进口商品累计超过3400亿美元。

今年以来，各成员国相互贸易投资形势稳中向好。贸易结构和方式不断优化、创新，高新技术产品和跨境电商成为贸易新亮点。

“一带一路”倡议注入新动能

上合组织成员国大多位于“一带一路”建设沿线，“一带一路”建设为本区域经济合作插上了新翅膀，“五通”建设逐渐成为上合组织区域经济合作的新模式。

在上海合作组织各成员国看来，与“一带一路”倡议的对接正在成为上合组织发展的巨大机遇和新的动能。

上合组织秘书长阿利莫夫指出，上合组织成员国和观察员国都是“一带一路”沿线国家，不仅拥有丝路文明结下的友好情谊，也建立了当代世界格局中互利合作、守望相助的伙伴关系。中方的“一带一路”倡议，为上合组织的发展带来了巨大机遇。

阿富汗外交部战略研究中心研究员弗洛兹•伽玛鲁丁表示，“一带一路”倡议给阿富汗提供了绝佳的机遇，让阿富汗能够再次成为亚欧大陆上重要的节点，成为区域内的贸易中心和转运中心。

刚加入上合组织“大家庭”的巴基斯坦已经感受到了这一“实惠”。巴基斯坦工商联合会高级副总裁马扎尔·阿里·纳西尔表示，上合组织为区域内的企业参与相关建设和贸易交流提供了更多机会和平台。

借“一带一路”建设东风，中国与上合组织成员国在贸易畅通和资金融通上实现了飞跃式进步。至2017年底，中国与成员国投资总额已超过840亿美元，中国企业对本地区国家直接投资累计近150亿美元，各成员国对中国的投资也已超过20亿美元，涉及农业、制造业、基础设施等诸多领域。

区域能源合作亮点频现

上合组织在政治、经济、文化等领域合作密切，是在能源领域更是亮点频现。

上合组织区域内俄罗斯、中亚地区是油气生产大国，中国和印度是能源消费大国，未来本地区将成为世界最重要的能源生产和消费市场。2013年，上合组织能源俱乐部成立，俱乐部是上合组织框架下发展和扩大能源合作的开放性多边平台，未来国际能源生产消费格局也将因次变化。

除了传统能源，新能源建设与开发也列入了上合组织成员国的合作日程表。中国作为全球最大的光伏生产和装机国、最大的风电装机国、最大的核电在建国以及全球清洁能源的引领者，一直积极帮助其他成员国提高节能环保技术。

中国国家发改委能源研究所研究员周大地表示，新能源将成为上合组织成员国未来能源合作潜力最大的领域。中国也在不断发挥基础设施建设优势，推动多项能源贸易合作机制建设。

“智库联盟”打造合作新机制

上海合作组织经济智库联盟日前在北京成立，作为非政府合作机制的联盟是一个新事物。联盟为上合组织成员建立稳定的交流与合作机制，为区域经济合作的健康发展搭建了智库平台，更为深化上合组织区域经济合作提供了智力支持，这是对上合组织合作机制的创新。

创新体现在智库成员间将直接建立合作，提升了效率，并向其他智库开放，采取灵活合作方式，根据各国智库自身的发展水平和意愿提出合作议题与合作方式。

中国商务部研究院院长顾学明表示，通过智库联盟的合作机制可以促进各国智库开展长期深入交流，建立长效、可持续的合作关系，实现官、产、学有机结合，解决区域经济合作面临的各种问题。

互联互通建设开启新篇章

完善便利的交通系统是区域经济腾飞的基础，尤其是在经济全球化的背景之下，交通不便要比关税更阻碍国际贸易发展。

中国通过开通中欧班列、中亚班列，支持上合组织成员国交通设施建设，加强道路、港口、能源等领域的设施连通，促进了区域经济发展。中方还与各成员国积极推动落实《上合组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》，促进区域内互联互通。

成员国之间的互联互通不仅包括道路基础设施的“硬联通”，还包括海关、质检、营商环境、政策制度以及发展规划等制度层面的“软连通”。

为此，中国同各成员国共同推进区域内贸易便利化与自由化制度安排，并取得了新进展。同时，中国也在与各方努力推动商签《上海合作组织贸易便利化协定》，倡议建立区域经济合作制度性安排。

中国商务部研究院欧洲与欧亚研究所所长刘华芹表示，各成员国间基础设施互联互通建设会落实一批大型项目。建设过程中，企业会涉及办理施工许可、产权登记、申请贷款等一系列环节。因此，完善营商环境对于区域经济发展举足轻重。

责任编辑：张岩