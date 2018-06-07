党报的报道 引起北京市委书记蔡奇一次明察暗访

原标题：党报的报道，引起市委书记蔡奇的一次明察暗访

来源：北京日报

撰文 | 王皓 范俊生 摄影 | 戴冰

不打招呼，直插现场。昨天一大早，市委书记蔡奇走进城市核心区背街小巷明察暗访环境整治，与群众面对面交谈，听取意见，现场办公。他强调，我们要直面群众反映突出的问题，以扎实工作作风推动解决落实，还群众一个宜居有序的生活环境。

人民日报评论《背街小巷也要变靓》

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近日，《人民日报》和《北京日报》关于背街小巷治理的报道，引起了市领导的重视。蔡奇专门来到报道中涉及的东城区永外街道沙子口路，沿途步行检查。来到华龙美晟小区，看到露天堆放的建筑垃圾占去了大片公共空间，蔡奇当即要求物业负起责任，管理不能缺位。沙子口路两侧私搭乱建严重，行人和车辆混行秩序混乱。认出市领导，居民们纷纷上前，你一言我一语，反映身边的占道停车、私搭乱建、垃圾清理不及时、拆迁长期不落实、黑摩的多等问题。蔡奇深入宝华里小区内部，一直走到被生活垃圾堵死的通道尽头。蔡奇对随即赶到的街道负责人说，拆迁期间不能失管，街道要立即组织清理，要整治更要负起监管责任。

发现建筑垃圾堆积侵占公共空间

居民上前反映生活中的难题

来到西城区展览路街道，蔡奇走进上世纪五六十年代建成的百万庄住宅区，住户纷纷反映停车难、噪音大问题。蔡奇对大家说，这里是上世纪50年代建筑大师张开济设计的优秀近现代建筑，承载着北京的历史和记忆，政府与市民都有责任，共同把这里的环境管理保护好，让我们的生活更宜居。

生活垃圾堵塞通道

圈占公共空间乱停私家车

蔡奇在街道办事处就近召集区街和有关部门负责人，协调解决明察暗访中发现的问题。

小巷管家指出发现的管理问题

蔡奇说，首都核心区的背街小巷既是城市的“里子”，也是城市的“面子”，关系百姓生活，关系人居环境，关系首都形象。背街小巷整治是以提升居民生活质量为目标的生态重塑，胡同之小在空间，胡同之大在生活。我们要把背街小巷整治作为重要民生工程抓好，作为疏解整治促提升的重要任务抓好，不断满足群众日益增长的对美好生活的需求。

蔡奇拿出党报边念边讲

蔡奇要求，东城区永外街道要立即开展卫生大扫除，对长期堆放的垃圾集中清理，同时落实责任制，有物业的小区要加强物业管理，待拆迁小区的环境保洁由拆迁主体负责，政府加强监管；相关路段要进行整治，恢复道路正常交通秩序；久拖的拆迁项目力争年底前启动动迁。西城区展览路街道要将百万庄社区打造成街区整理的范例，住宅前要整洁有序。要通过规范管理、周边单位开放共享停车资源、新建停车场等方式，解决停车问题。

蔡奇说，背街小巷必须直面环境脏乱差进行整治，更加注重市民群众的满意度，东西城作为核心区要当标杆、作示范。各区要抓进度拆除违建，坚决防止反弹，着力解决群众反映突出的乱停车、架空线入地、垃圾卫生等问题，补齐便民服务短板。要坚决克服背街小巷整治中作风不实的问题，以群众口碑检验工作实效。区街要当好小巷管家、社区专员的后盾。要欢迎舆论与社会监督，及时受理群众投诉，依靠群众力量推进整治工作。要开展周末大扫除等活动，建立长效机制。要加强典型宣传，引导小区居民自我管理。

市委常委、秘书长崔述强一同调研。

责任编辑：张岩