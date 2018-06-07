除了前省委书记儿子 这两对夫妻也上了外逃名单

原标题：除了前省委书记儿子，还有2对夫妻也上了这个名单

6月6日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索公告。

截至2018年4月底，通过“天网行动”先后从90多个国家和地区追回外逃人员4141人，其中国家工作人员825人，“百名红通”人员52人，追回赃款近百亿元人民币。

公告称，“发布《公告》目的是紧紧依靠群众，积极发动群众，进一步织密追逃追赃的天罗地网，让外逃人员无处遁形。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在这50名外逃人员名单中，有2对夫妻：江苏省高速公路建设指挥部综合处原职工刘全洲，和他的妻子、中国工商银行南京市新街口支行原工作人员孙燕；武汉市发改委原主任徐进，和他的妻子刘芳。

这两对夫妻，都是“百人红通”上的“老面孔”。

2015年4月，按照“天网”行动统一部署，国际刑警组织中国国家中心局曾集中公布针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令。

当时，刘全洲、孙燕，徐进、刘芳，都出现在2015年的这份“百人红通”名单上，名单上还有浙江省建设厅原副厅长杨秀珠等人。

据资料显示，刘全洲1968年生，孙燕1970年出生，两人均涉嫌贪污，目前可能居住地是新西兰。

刘全洲（左）、孙燕

“政事儿”注意到，两人并非同时外逃，先由孙燕在2001年9月23日逃至新西兰，之后过了半年，刘全洲才在2002年3月8日逃至新西兰。当时夫妻两人年龄分别是34岁、32岁。

据通缉令显示，两人外逃时，均持有两套证照。

2004年5月，江苏省检察院对两人发出红色通缉令。

与刘全洲、孙燕不同，徐进和刘芳是同时出逃，但夫妻两人在不同的时间被通缉。

据公开资料，徐进是湖北黄梅人，拥有经济学硕士学位，2009年被任命为武汉市发改委主任。

他曾在一冶建设公司、武汉团市委、武昌区、洪山区、市直机关工委等单位工作，并从黄陂区区长转任市发改委主任。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，2009年开始，徐进的仕途和人生，开始多次转折。

2009年6月，他升任武汉市发改委主任，创造了当时“全国副省级城市最年轻发改委主任”的纪录。但半年后，2010年初，徐进提出辞职下海经商，又创造了“武汉最高级别官员下海经商”的纪录。

他当时提出辞职的理由，是“解决夫妻两地分居”。2015年发布的“百人红通”名单显示，其妻子刘芳，是中国人保湖北分公司的一名副处长。

刘芳

2010年4月，武汉市十二届人大第二十四次会议决定，免去徐进武汉市发改委主任职务。随后有媒体报道，徐进加盟中钢集团，任集团旗下一家合资子公司总经理，年薪50万。

一年后，2011年5月19日，徐进和妻子刘芳逃往美国。

综合资料显示，徐进涉嫌滥用职权、受贿罪，刘芳涉嫌受贿罪；两人分别于2012年7月和2014年12月被通缉。目前两人的可能居住地仍为美国。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，2016年6月，武汉市检察院反渎部门曾组成追逃专班，全力追抓徐进和刘芳，“力争尽快将2人缉捕归案”。

值得一提的是，徐进和刘芳，近年在美国还遇上了骗子。

去年5月，美国曝光一起投资移民欺诈案，一个“皮包公司项目”骗了多名中国人，徐进和刘芳就在被骗的客户名单中。

另外，在本次公布的50人名单中，河北省委原书记程维高之子程慕阳也在列。公告称，程慕阳的目前可能居住地在加拿大。

程慕阳

出生于1969年的程慕阳，原系北方国际广告公司北京分公司经理、香港佳达利投资有限公司董事长。他曾帮助程维高秘书李真转移赃款和勾结他人共同贪污国家资产535万元。

2000年8月，程慕阳途经香港逃亡加拿大。此后十几年，程慕阳为了滞留加拿大，曾像赖昌星一样，采取了申请入加拿大籍、申请难民身份、不停打官司等一系列手段，试图最大限度地拖延时间。

程慕阳父亲程维高1987年开始任河南省代省长、省长，1990年转任河北省代省长、省长，1993年至1997年任河北省委书记。

2003年，中纪委通报，“程维高在担任河北省主要领导期间，插手行政事务，为他人和其子程慕阳谋利，给国家造成巨大经济损失；放任配偶子女利用其职务影响，进行违纪甚至违法犯罪活动。”他因违纪被开除党籍、撤销正省级职级待遇。

当年11月的《半月谈·内部版》披露，程慕阳借父亲之利，短短7年时间便身家数亿。

2010年12月28日，程维高因病医治无效在江苏常州市辞世，终年78岁。

附：50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索一览表

责任编辑：张岩