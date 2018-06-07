原标题：白宫怂恿美企抗拒整改台湾称谓 自己却先改了

海外网6月7日电 又出幺蛾子！外媒引述消息人士的话称，特朗普政府已经敦促包括美联航（United Airlines）在内的美国航空公司，不要理会中国提出的有关如何标示“台湾”的要求。然而早在今年年初，美国贸易代表署（USTR）官网、美国国务院领事事务局网站等美国政府官网就纷纷撤下了原有“青天白日满地红旗”图案。如此用两幅面孔打“台湾牌”，美国是要闹哪样？

英媒：白宫怂恿航空公司死扛

《金融时报》网页截图

《金融时报》6日报道，据5名知情人士透露，美国官员已向美联航、美国航空（American Airlines）和达美航空（Delta）提出要求，希望他们拒绝配合中国要求，在其网站和地图上将台湾改称为“中国台湾”。此前，中国要求36家外国航空公司删除任何暗示台湾不是中国一部分的用语。

报道称，5月，白宫曾形容中国的要求是“奥威尔式的胡说八道（Orwellian nonsense）”。特朗普政府官员敦促各航空公司抵制该要求，并要求他们回复中国方面：台湾问题应该由美国和中国政府来处理。

外国航企更改涉台错误标注的最晚期限为7月25日。目前，美国航空拒绝就其与政府讨论的详细情况发表评论。但该公司首席执行官白伟德（Doug Parker）上周告诉英国《金融时报》，台湾问题是“国家之间的问题”。

“美国已向中国政府作出了回应，因此我们正遵循美国政府的指示。”白伟德说，“我不确定我们是否有义务（听从美国政府的指导），但现在这是我们政府和他们政府之间的事，我们正遵循我国政府的指导。”

报道援引消息人士的话说，美国国家安全委员会（National Security Council）不同寻常地介入了与航空公司的商谈，但一位白宫发言人否认了这一说法。

报道称，一位了解美国政府与航空公司商谈情况的人士表示，有政府高级官员与美联航的首席执行官奥斯卡•穆尼奥斯（Oscar Munoz）讨论过这个问题。但美联航不予置评。达美航空则表示，公司正在研究中方的要求，并将“继续与美国政府密切磋商”。

文章称，白宫甚至向美国航空公司承诺“提供保护”。但曾在白宫负责亚洲事务的埃文•梅代罗斯（Evan Medeiros ）打脸这一说法，“如果航空公司被剥夺了降落权，他们将不得不面对中国政府摆在它们眼前的商业现实，而美国的保护将无济于事。”

美国官网：我先改了，坚持“一中政策”

美国贸易代表署官网“青天白日满地红旗”图案消失。

事实上，早在今年年初，海外网就报道了美国贸易代表署（USTR）官网、美国国务院领事事务局网站介绍台湾的页面中，原本的“青天白日满地红旗”图案已通通消失不见。此事引起岛内一片沸腾。台媒“不死心”地致信美国相关部门询问是否“技术问题”，当时美国方面明确回应表示，美国坚持“一中政策”。

据台湾《联合报》报道，台媒记者分别询问美国贸易代表署与美国国务院，为何官网台湾页面的“青天白日满地红旗”图案消失了，是“故意撤下”还是“网页设计技术问题”。美国国务院东亚局发言人葛瑞丝·崔（Grace Choi）随后通过电子邮件回复表示，美国政策不变，美国仍信守美方的“一中政策”。

早在2017年9月，美国国务院官网改版之际，其台湾页面原有的“青天白日满地红旗”图案就已消失不见。台当局“驻美代表”高硕泰去年10月曾就此事受访时称，这是美方内部的行政作业，“这应该只是个案”。不过美国国务院至今仍未将该图案放回官网台湾页面，现在美国贸易代表署、领事事务局也已将其撤下，显然表明并不是“个案”。

究竟听谁的？这些公司自会有判断

对待“台湾”问题，美国政府为何两幅面孔？自己的官网都改了，却挑唆本国公司不改，如此行事作风，置这些航空公司切身利益于何地？

国务院台湾事务办公室曾多次就美国打“台湾牌”表明严正立场和态度，国台办新闻发言人马晓光说，美方应该恪守坚持一个中国原则和中美三个联合公报的规定。任何打“台湾牌”的企图都是徒劳的。外部势力打“台湾牌”，损害的是两岸同胞的共同利益和中华民族的整体利益，但玩过了头也会伤及他们的自身利益。台湾问题事关中国主权和领土完整，牵动着13亿中国人民的民族感情，在维护国家核心利益的问题上，我们不会有丝毫含糊。同时，我们再一次正告台湾当局，挟洋自重，必将引火烧身。

近日，海外网跟踪报道了即将入驻上海浦东的美国连锁超市Costco高层具有“台独”立场，引发中外媒体和网友广泛关注。美国《华尔街日报》网站在报道“ Costco公司将台湾视为一个‘国家’”一事时，援引中国外交部5月初的发言称，在华经营的外国企业应当“尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情”。

文章称，美国公司最近一直就触犯中国地缘政治敏感性问题而迅速道歉，并举例称，万豪国际酒店集团和盖璞公司等多家美国公司以及一些欧洲公司，就冒犯性内容进行了道歉，并改变或删除了这些内容。

文章指出，一连串的事件之后，商业和贸易顾问就公司如何能在一开始就避免陷入这类情况给出了建议，包括聘请中国事务专家，了解关于地图的国内法规，以及关注中国的广告和网络相关法律等。美中贸易全国委员会的高级副主席埃琳·恩尼斯认为，美国公司可以研究美国国务院以及联合国及其他机构是如何提及中国领土的。

Costco公司官方网站整改前

Costco公司官方网站整改后

6月5日，有细心网友发现，在Costco公司的官方网站上，“台湾”前面原本存在的“青天白日满地红旗”图案已经悄然消失。到底听“两面派”政府的，还是听市场的，想必这些见过大风大浪的大公司，会给出自己的判断。

责任编辑：张岩