华春莹：外交助力追逃追赃 “百名红通”归案逾半

原标题：外交助力追逃追赃 “百名红通”归案逾半

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在6月7日外交部例行记者会上，有记者问：我们注意到，昨天外交部网站上转发了中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布的《关于部分外逃人员有关线索的公告》。你能否介绍外交部及驻外使领馆在开展反腐败国际追逃追赃中所做工作？

华春莹：国际追逃追赃工作是反腐败斗争的重要一环，也是外交工作的重要内容。外交部及驻外使领馆高度重视反腐败国际追逃追赃工作，一直以来全力配合、积极协助国内主管部门开展各项工作。

截至目前，我国与61个国家缔结了刑事司法协助条约，与50个国家缔结了引渡条约，基本建成覆盖全球各大洲主要国家的追逃追赃法律保障网络。在联合国等机制框架下，我们积极参与反腐败国际规则制订，进一步凝聚了国际社会打击腐败犯罪的共识，强化各国开展合作的意愿。与此同时，依托中国与美国执法合作联合联络小组，中国与加拿大司法执法合作磋商等渠道，中国与相关国家建立了和正在积极构建长效型的沟通合作机制，就个案开展务实合作。“百名红通”外逃人员已归案52人。

外交部及驻外使领馆将继续推动反腐败国际合作，织牢追逃追赃的“天网”，为我国反腐败工作大局和维护社会的公平正义做出应有贡献。

责任编辑：张岩