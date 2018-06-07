原标题：外交部：愿促进缅孟对话 维护若开邦长期稳定

据报道，联合国难民署、开发署与缅甸政府6日签署谅解备忘录，建立合作框架，为罗兴亚避乱民众自愿、安全、有尊严、可持续地重返家园创造条件。中国外交部发言人华春莹在今天（7日）的例行记者会上表示，缅甸若开邦问题有着复杂的历史、民族和宗教背景，需要孟缅双方通过对话协商解决，国际社会为此提供建设性帮助。中方欢迎联合国难民署、开发署与缅甸政府签署谅解备忘录。这体现了各方通过对话与合作解决问题的努力，希望缅甸政府同相关联合国机构密切合作，落实好谅解备忘录。

华春莹表示，中国是缅甸和孟加拉国友好邻邦，一直高度关注若开邦局势，积极推动解决问题，提出了止暴维稳、遣返安置、减贫发展的三阶段设想建议，得到缅孟双方的赞赏和欢迎。中方愿与国际社会一道，继续为促进缅孟协商对话、推动解决实际问题、维护若开邦长期稳定、实现若开邦繁荣发展营造有利外部环境。（央视记者 申杨）

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