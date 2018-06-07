台湾青年是“天然独”？ 台湾女孩：“人造独”

原标题：台湾青年是 “天然独”还是“人造独”？ 这位台湾女孩告诉你

[环球网报道 记者 齐潇涵]自2016年民进党当局上任后，两岸关系急转直下。岛内有“独派”政客还打起了“青年牌”，声称“台独”是台湾青年的“天然成分”。事实果真如此吗？一位来自台湾台北，就读北京清华大学社科院的博士女孩陈翊瑄给出了她的答案。

6月7日，在“第十届海峡论坛·第六届中华文化发展论坛”上，这位台北女孩对环球网记者说，台湾青年并非是“天然独”，而是政治操弄的“人造独”。

陈翊瑄接受环球网专访

何谓“天然独”？陈翊瑄表示，在李登辉及陈水扁执政时期，为达政治目的，在课纲上推行所谓的“多元价值”而去掩盖“去中国化”，还灌输了“逢中必反”的思维，使的这些台湾学子无法养成全面、正确的史观。虽然台湾青年不见得主观意识上都认同“去中国化”，但主政者的执意为之及政客的有心操弄，这是目前认同错乱的最大根源。“天然独”这个概念，由现任台湾地区领导人蔡英文率先提出，她认为“认同台湾、坚持独立自主的价值，已经变成台湾年轻世代的天然成分”，随后“天然独”这个词更快速的成为台湾的流行用语，在“太阳花学运”之后创党的“时代力量”，更将“天然独”当成是政治营销的工具，快速地拉拢更多年轻人的认同。因此，“天然独”现象的形成原因，首先在于台湾当局在历史教育上的“去中国化”。

但除去教育因素，陈翊瑄还提到“天然独”形成的另外诱因：“现实因素”。

陈翊瑄说，所谓的现实因素就是分配正义问题。台湾经济转型艰难，贫富差距大；两岸经贸虽因大陆“让利”，台湾受益颇大，但选举政治对贫富差距问题的挑拨操弄，再加上“两岸红利”在台湾各阶层间分配不均，一些台湾年轻人产生了被剥夺感。这种社会再平衡中的不稳定情形，在转型期国家和地区都是常态，但在台湾特色的政党政治操弄下，却催化出“太阳花学运”之类的群众运动。加上民进党利用贫富差距的问题将国民党贴上“权贵化”的标签，年轻人对台湾的经济没信心，仇富的群众更是越来越普遍，而“权贵”在年轻人的心理是极为排斥的，因此才更觉得平民建党的民进党对他们来说更贴近生活一些。

对于岛内少数政客鼓吹所谓的“天然独”，认为“台独”是台湾青年有着天然成分，陈翊瑄驳斥，这可以理解为一些台湾青年对于中华文化及中国人的身份认同有一些淡漠。“20多年的蓝绿政争及（民进党当局）‘去中国化’的教育，才使台湾青年的‘国家认同’有了较大变化，年轻世代更逐渐忽略了自身与中华文化的意涵与关联，这不是‘天然独’，是无可争议的‘人造独’”。

责任编辑：张岩