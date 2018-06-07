王晨:抓好大气污染防治 实现人民蓝天白云期盼

原标题：王晨在陕西进行大气污染防治法执法检查时强调

抓好大气污染防治

实现人民群众蓝天白云美好期盼

新华社西安6月7日电中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨4日至6日率全国人大常委会大气污染防治法执法检查组在陕西进行执法检查时强调，打赢蓝天保卫战，必须全面深入学习贯彻习近平生态文明思想，实施好大气污染防治法各项规定，以空气质量明显改善为刚性要求，针对弱项短板，解决突出问题，努力实现人民群众蓝天白云、繁星闪烁的美好期盼。

执法检查组先后到西安、咸阳、渭南等地进行检查，听取陕西省贯彻实施大气污染防治法情况汇报，与五级人大代表和群众、专家代表座谈。在陕西省环境监测中心站和咸阳市城市管理监督指挥中心，分别查看空气质量预测预警系统和城市数字化管理平台，要求相关部门做到数据真、情况明，进行铁腕治霾、依法治霾、精准治霾，严肃查处大气污染违法行为。在大唐灞桥热电厂、比亚迪汽车公司和中石油长庆石化公司，查看超低排放改造、挥发性有机物治理情况，强调企业要切实履行法律义务，主动承担社会责任，狠抓节能减排、降耗治污。在西咸新区，听取关于中深层地热能无干扰清洁供热技术介绍，鼓励新区积极探索“多能互补、集成优化”的综合能源供应模式，进一步调整能源结构。检查组还来到中科院地球环境研究所，详细了解细颗粒物及挥发性有机物来源解析情况和研究成果，强调要大力加强基础研究，为大气污染防治提供科技支撑。

王晨指出，陕西在全国率先出台地方大气污染防治条例，综合采取“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等多项措施，大气污染防治工作近期取得积极进展，但污染物排放总量仍远超环境容量，防治任务十分艰巨。要把打赢蓝天保卫战作为重中之重，切实担负起生态文明建设的政治责任，坚持地方党委和政府“党政同责”，科学精准施策，强化联防联控，加大执法力度。关中城市群所在的汾渭平原是全国大气污染防治重点区域，要全力攻坚，重点突破，久久为功。做好法律宣传普及，推动全社会人人参与，共同建设美丽中国。

检查组还随机抽查了部分企业，对相关部门负责人开展了问卷调查。（完）

责任编辑：张岩