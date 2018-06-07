台4000多人大规模演练“反空降” 家底全抖出来了

原标题：台军4千多人大规模演练“反空降” 家底全抖出来了

图为台军今天在“联合反空降作战”演练中实施空降伞兵演练。（来源：联合新闻网）

海外网6月7日电 台军“汉光34号演习”今日上演投入部队最多的“重头戏”。据台媒报道，台军7日上午在台中清泉岗基地举行“空降与反空降”演习，共投入超过4000名官兵，台陆军与空军大部分第一线主战装备几乎都投入演习。蔡英文也现身演习场，声称看到台军“真实战力”，并扬言有信心台军能达成“防卫固守、重层吓阻”的目标。

台军今日上演大规模“反空降演练”

据台湾《联合报》报道，清泉岗机场位于台中市区西方的大度山台地，地形平坦，是台湾中部地区最可能被发动“空降攻击”的位置。在台军此次演习中，F-16、“经国号”战机，以及陆航AH-64E阿帕奇直升机、AH-1W眼镜蛇直升机反复在阵地上空对地攻击，并不断抛掷火焰弹；地面则动员坦克、云豹装甲车等各式装甲车辆，还派出化学车施放烟幕，现场“声光效果十足”。

图为台军实施“空投悍马车”演练项目。（来源：联合新闻网）

报道称，台军扮演攻击的一方先派出战机模拟对地攻击，随即利用直升机载运小部队渗透进入，再由C-130运输机空投伞兵与悍马车等装备。“攻击军”占领机场后，“防卫军”则第一时间派出战机与攻击直升机，对空降部队进行空袭，随即同样派出CH-47、UH-60等直升机载运部队进入战场进行反击；驻守后里的台陆军586旅则派出机步特遣队，包括一个连（14辆）M60A3坦克，以及两连（26辆）CM32云豹装甲车，结合台空军、“宪兵”等地面部队以及政战局“心战”大队，模拟将“入侵敌军”全部“歼灭”。

图为台军F-16战机实施“施放热焰弹”等演练项目。（来源：联合新闻网）

据报道，台军在此次操演中，共计出动高达20架次F-16执行模拟对地炸射，不过均来自嘉义的第四联队；而台军另一个F-16部队，即花莲的第五联队，因为日前发生飞行员吴彦霆撞山殉职事件，目前仍未恢复飞行。

报道还称，台军此次演习另一特色，是扩大运用民间资源，不仅大量征召民间营建业者，以“连人带机具”的方式参与机场跑道抢修任务；还动员民间“无人空拍机”对战场执行侦察。台军陆航UH-60黑鹰直升机此前被拨给“空勤总队”15架，饱受岛内批评，台防务部门此次还特别征召两架“黑鹰”在演习中执行突击运兵任务，以强调“战时台军方仍可运用这批飞机”。

图为蔡英文今天前往台中清泉岗基地视导台军演练。（来源：联合新闻网）

蔡英文扬言对台军“有信心”

此外，台湾地区领导人蔡英文今天（7日）也现身台中清泉岗基地，视导台军“汉光34号演习”的空降与反空降科目。蔡英文声称，台军要建立“精实的战力”。为此，她先到苏澳基地测试台海军“快速反应”的战力，前两天又到九鹏基地检视台“空防纵深防御”的能量，此次又到台空军清泉岗基地观察台军“如何透过军、民力整合，以及三军联合作战，来确保空军基地的安全”。

蔡英文扬言，这段时间她多次视察台军部队，实实在在地看到台军“真实的战力”，并声称有信心台军可以达成“防卫固守、重层吓阻”的目标。蔡英文最后叫嚣，只要台军在，“台湾就一定在”，她一定“全力支持”台军。

台军预演刚出意外 一伞兵高空坠落

就在前段时间，台军此次“反空降演练”在预演时曾发生意外。5月17日清晨6时左右，台军在为此次演习进行预演时，上兵秦良丰（26岁）跳出C-130运输机后，降落伞的主伞和副伞因不明原因都没完全张开，导致该士兵自1300英尺（约396米）高空26秒坠落到清泉岗基地着陆场。

该士兵正面落地，经送医抢救后奇迹般生还。当时台中梧栖童综合医院表示，他的伤势主要是头颈部、腰椎、胸部及腹部的重伤害，一度因多重性外伤造成休克而心肺停止，经四小时抢救，恢复情形良好，超乎预期；此外，他的左大腿及骨盆骨折，幸未移位，预测情况会往好的方向发展。

图为台军坠毁F-16残骸。（来源：联合新闻网）

而台军此次演习开始后，也是状况不断。演习首日，就有一架F-16撞山坠毁，致飞行员遇难；演习次日，又在演练导弹拦截过程中，因靶机助推器的燃烧物质掉落在前方山坡引燃杂草，不小心引发山林大火，燃烧面积约2甲地（约合29亩地），台军方人员和消防队员从山坡上、下分别以强力水柱灭火，历经数小时才最终扑灭，幸好周围无居民。

图为台军方和消防队从上、下两方合力灭火。（来源：联合新闻网）

自蔡英文上台后，台军去年“汉光演习”就曾首度模拟大陆航母突袭“攻台”，有专家认为，蔡当局有意提升两岸军事对立，两岸关系甚至有可能从“冷对抗”进一步提升为“热对抗”。对此，国台办发言人安峰山曾回应表示，我们已经反复强调过，台海的和平稳定和台湾的前途与未来取决于两岸关系的和平发展。台湾当局的“以武拒统”是没有出路的，真正应该做到的是摒弃“台独”的立场，摒弃敌对的思维，回到承认“九二共识”共同政治基础上来，才能够真正维护两岸关系和平发展。

责任编辑：张岩