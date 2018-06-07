原标题：南京万达茂总经理徐毓坠楼身亡 原因尚未确定

6月7日，网络流传一张“南京万达茂总经理徐毓跳楼身亡”的微博截图，界面新闻经过多方核实确认了这一消息。

一位徐毓的多年好友，同为房地产从业者的不具名人士向界面新闻表示：“6月5日，徐毓在她与丈夫和女儿的微信群中发了一条‘对不起’的消息后关机失联，后其遗体于6月6日早，在一处工地被发现。”

在加入万达前，徐毓曾担任南京新街口百货商店股份有限公司副总经理、南京艾尚天地购物中心副总经理以及金鹰商贸（中国）有限公司招商总监。上述不具名人士透露，加盟万达之前，她本有机会进入龙湖，最终还是在一年多前选择了万达。

徐毓进入万达后，先是在建邺店工作，后又在外地工作了一段时间，去年11月份才被调到南京万达茂。此后她的生活重心全扑在项目上，由于工作地离家太远，她还在项目附近买了一套房子，大年三十也仅回家一个多小时。

2018年6月1日，南京万达茂开业，徐毓出现在开业现场。根据《扬子晚报》报道，开业三天时间，南京万达茂人流量100万，累计营业额逾亿元。这个总投资150亿元，总体量120万方的项目，预计每年接待游客总数超3000万人次，创造近1万个就业岗位。

此前，南京万达茂的游乐设施就发生一起事故。据界面新闻了解，当天发生的事故是两辆游乐车相撞，并不严重，万达方面已经对伤者进行了赔偿。

目前，南京市公安局栖霞分局正在调查徐毓坠楼的原因，截止记者发稿尚未发布进展。界面新闻联系万达集团相关人士，对方表示对此事不便回应。据了解，徐毓今年45岁，女儿曾在国外学习糕点制作，现回国在一家糕点店工作。目前她的一些好友正在帮助家人选择律师与万达方面进行交涉。

近年来，房地产从业人员身故的案例并不少见，其中原因包括工作压力大、自身健康问题、涉嫌违法、运动过度、或者遭遇重大挫折等。界面新闻将持续关注此事进展。

责任编辑：余鹏飞