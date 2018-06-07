“限塑令”实施10年塑料袋消耗不减反增 谁的锅?

原标题：“限塑令”实施10年了，塑料袋消耗不减反增，谁的“锅”？

限制了大型商超，“限不住”小摊菜店。

“限塑令”从2008年6月1日起开始实施，如今十年过去了。一段时间内，不可降解的塑料袋以肉眼可见的速度减少，大型商超的购物袋也明码标价。然而近年随着互联网电商的兴起，外卖、网购又一跃成为塑料使用大户。那么最终限塑的实际情况究竟如何呢？

限制了大型商超，“限不住”小摊菜店

被称为“限塑令”的《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》中要求：

自2008年6月1日起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度。

经过多年的整治和管理，目前各地的大型商场、超市几乎都按照规定实行了有偿塑料购物袋的使用制度，塑料袋价格从2角到1元不等，虽然要收取一定费用，但是选择付费的消费者仍不在少数。

据了解，10年前“限塑令”出台时，我国城镇居民人均可支配收入15781元，而2017年为36396元，翻了一倍还多，但塑料袋的价格却与10年前持平，因此有观点认为，收费对消费者来说约束有限。

“去超市购物塑料袋是肯定需要的，至于价格，几毛钱完全可以忽略不计。”这成了不少人在商超购买塑料袋的理由。“如果说之前买塑料袋有顾虑是因为每次收银员总会找给你很多零钱，带着不方便，但现在微信、支付宝那么方便，没有叮叮当当的硬币困扰，就根本不需要考虑那么多。”在某超市购物的顾客小林说道。

而在一些小型农贸市场、菜店和水果店，无偿塑料袋依然在大量使用。

“感觉塑料袋也不贵，有时候顾客买菜多抽几个袋子我们也不会管，都是老顾客了。”位于北京北五环外某小区门口的菜店老板表示，每天中午和晚上下班的时候来买菜的人最多，塑料袋都挂在门口随便拿，有的人比较节省，会把称完重量的菜都放在一个大袋子里，但大多数人都是一种菜至少拿一个袋，最后还要再拿一个大袋子装。

“周末人多的时候一天要补三次塑料袋，每次500个。”说起塑料袋收费问题以及“限塑令”的要求，菜店老板表示，“从没想过收费，进价就几分钱一个的袋子，如果不送感觉大家就不来我家买菜了”。

菜店随处可见的免费塑料袋 中新经纬 李晓萱摄

水果店门口挂着塑料袋 中新经纬 李晓萱摄

中新经纬走访发现，相邻的水果店、便利店与上述菜店老板的做法如出一辙，塑料袋都挂在最明显的地方供大家免费取用。

外卖网购成“限塑令”灰色地带

“限塑令”对减少白色污染、保护生态环境起到了积极作用，无法降解的塑料袋目前在市面上已经减少很多，但随着一些行业的快速发展，对塑料袋的数量需求却仍然非常旺盛。

“一份外卖至少需要1个餐盒1个塑料袋，如果点的多那就是成倍增加。”北京某粥店服务人员表示，每天店里的外卖订单上百份，塑料袋的话一天用500个是“正常水平”。

某外卖官网的信息显示，该公司每日订单达1200万份，累积用户2亿。如果按照上述粥店服务员的说法，包括餐盒与塑料袋在内，每天至少有2400万个塑料品被消耗。

据了解，从08年限塑令开始实行到2016年，全国主要商品零售场所使用的塑料购物袋，共节约了约700亿个，平均计算下来每年大概节约87.5亿个。而据《2017中国快递领域绿色包装发展现状及趋势报告》显示，2016年，全国快递业塑料袋总使用量约147亿个，而国内三大外卖平台一年至少消耗73亿个塑料包装，加起来远超每年节约下来塑料购物袋。

除了外卖业，在快递行业，快递塑料袋的使用也十分频繁。另外，为了商品不被挤压碰撞，商家还会在商品外包裹几层打包气泡膜。而这些塑料制品在用户拆开快递的一瞬间就变成了“废物”。

据国家发改委估计，“限塑令”实施一年间，全国超市塑料袋使用量减少了2/3 左右，减少塑料消耗约27万吨。但是尴尬的是，十年后，超市、餐饮行业、集贸市场等场所使用塑料袋现象仍然普遍，与此同时，随着电商、快递、外卖等新业态的发展，塑料快递包装的消耗量又在快速上升。

当然，“限塑令”中除了对塑料袋的使用数量进行限制外，也号召了要提高废弃塑料袋的回收功能。然而事实上，能被成功回收的少之又少。据业内人士分析，塑料袋大部分都不可回收的原因一是塑料袋在使用时就已经被污染，二是用户不注意垃圾分类，致使回收困难，只能进行焚烧或填埋，对环境也有一定污染。

在国际上大部分国家对塑料袋治理着力点都在限制使用。今年5月，欧盟就提案将立法扩大“限塑”范围，全面禁止塑料餐具；而日本则采取了惩罚措施，如商店一年内使用塑料袋超过50吨则要被罚款50万日元等；澳大利亚部分地区则采取部分商超、饭店禁止向顾客提供塑料袋，鼓励使用环保袋等措施。

据央视新闻报道，有专家建议，我国限塑环保应当从两方面入手，消费者自身要尽量减少使用，绿色消费，重复利用，合理回收，商家以及外卖和快递业在这方面应该有意识的进行自我约束和监管。

责任编辑：张岩