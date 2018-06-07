中国进口美原油同比增57% 美媒:对华施压“成果”

原标题：中国进口美原油规模同比大增57%，原因不是美国施压

[观察者网综合报道]

今年以来，在中美“贸易摩擦”的背景下，随着美国原油产量的不断上升，以及WTI（纽约）油与布伦特油的价差不断放大，中国自美国进口原油总量较去年同期显著上升。美国能源信息署数据显示，今年前4个月，从美国售往中国的原油和凝析油增至日均33万桶，金额至23.9亿美元，为去年同期的两倍。

彭博社6月7日报道援引惠誉旗下分析机构BMI研究所分析师杜凯（Mara Roberts Duque）的分析称，“由于油价上涨，成交额的增长速度远远高于成交量的增长，这有助于美国减小逆差。”

美国官方和一些媒体一直试图将此包装为美方向中国施压的“成果”，但深度分析或能得到不同结论。

1-4月美国出口到中国原油总额同比翻倍（彭博社图）

同比大幅增长或源于基数太小

观察者网注意到，中国进口美国原油同比大增57%的背景色，可能是过去进口美国原油规模实在太小。

2017年全年，中国进口原油日均840万桶，总计4.2亿吨。其中，自美国进口668万吨（日均约13.5万桶），仅占中国原油进口总量的1.59%。

美国2015年才恢复原油出口，16年出口原油仅占中国进口份额0.1%（EIA数据）

据中国海关总署的数据，今年第一季度美国占中国原油进口的比重上升至2.5%，同比确有大幅提升。但从金额绝对值来看，前4个月23.9亿美元的进口额换算到全年仅71.7亿美元，与美方期待的，以能源出口缩小中美贸易逆差400-500亿美元的目标相比，差距相当大。

另一方面，美国能源增产潜能又是巨大的，而且中国目前对刚刚恢复不久的美国能源出口来说，是相当重要的第二大买家（20%）。

如果利用好这一新因素，不但经济上有利可图，对中国实现能源来源多元化的战略目标也很有帮助。

美国出口原油至各国份额饼图（2018年1月，隆众石化制图）

产油国“囚徒困境”，有利于进一步实现能源进口来源多元化

据中国石油经济技术研究院（ETRI）6月6日分析，特朗普就任美国总统后便开始推行“能源独立”战略，大力推动国内油气资源开发，从而在全球石油市场扮演愈发重要的角色。2017年美国原油日产量达932万桶，2018年进一步升至1020万桶。预计2019年美国原油日产量将达到1130万桶，将超过俄罗斯成为全球第一大原油生产国。

九州证券全球首席经济学家邓海清认为，全球经济当前并未出现进一步的增长复苏，原油价格的暴涨更多的是地缘政治和石油输出国组织欧佩克（OPEC）和非欧佩克原油输出国的“垄断行为”，在美国页岩油的供给替代下，非美原油输出国与美国的博弈正好是“囚徒困境”，即“谁限产、谁是输家”。

《经济参考报》5月31日报道，伴随着美国退出伊核协议以及宣称对委内瑞拉进行制裁，伊朗和委内瑞拉均有可能减产。由于美国很可能借机扩大自己的石油出口，使其在石油市场的份额扩大。

沙特和俄罗斯这两个全球原油生产与出口大国暗示，将在6月22日维也纳会议上考虑增加产量100万桶/日。分析人士认为，这背后反映的是原油大国对市场份额的再度争夺。

从2017年初欧佩克与以俄罗斯为代表的非欧佩克产油国联合减产以来，油价已经大幅上涨。沙特和俄罗斯都拥有可以很快恢复上线的闲置产能，令投资者担心两国携手放宽限产措施。

去年我国最大原油供应国为俄罗斯、其次为沙特，美国列第14位

今年2月发布的《石油蓝皮书：中国石油产业发展报告（2018）》指出，中国从中东的原油进口比重正继续下降，与此同时，中国向俄罗斯、美国、巴西的原油进口量将进一步增加。

“原油进口要有目的地变成‘多条腿’。”国家发改委能源研究所研究员、能源领域专家周大地今年5月对中新网表示，“原油采取多渠道进口，万一渠道出现问题，我们还有可以替代的卖家。”

而从地理上来看，不仅要‘多条腿’，还要走“多条路”。

“原油进口是有布局的，如果中国完全通过马六甲海峡进行原油进口，那这个海峡就成了不可或缺的地方。但是现在中国已经和俄罗斯、中亚开通了管线运输，从北美、拉丁美洲也开辟了新的运输路径，甚至中国还在开发从北极进行原油运输的通道。”周大地说，“不仅走一条道，要开发多条线路来确保中国原油供给的多元化。”

美国本土资源错配造就套利空间

当前美国页岩油性价比相当高，也是中国目前大幅提升美国原油进口量的原因之一。

由于历史原因，目前美国本土炼油厂无法消化页岩油革命带来的大量优质轻质原油，当地港口等基础设施不足又限制了油品出口能力，造成结构性过剩，发生高品质的美国页岩油价格反而低于布伦特油的现象，也使亚洲和欧洲都想购买更多美国原油。

美国《国会山报》5月21日分析称，美国页岩油大多是高品质的轻质原油（含硫化物等杂质较少），无论是加工还是使用都对环境压力更小，对中国大量“茶壶”独立炼油厂来说是很好的选择。

相对而言，美国本土炼油厂由于长期加工来自中美洲和加拿大的重质油品，大多都具备较强的加工劣质原油能力，加工轻质油品反而在经济上不可行，资源的错配使得一方面美国轻质原油严重过剩，另一方面又要同时进口大量重质原油。虽然美国炼厂可以通过装置改造来适应轻质原油的加工，但炼厂提高轻质原油处理能力需要花费数年时间。

基础设施不足也限制了美国页岩油的出口能力，美国德州西部和墨西哥湾页岩油产区原油管道运输能力有限，码头装卸能力无法与快速增长的产量相匹配。

中国石油新闻中心6月7日报道称，5月28日，美国原油价格较布伦特原油期货价格的贴水扩大至每桶逾9美元（截至6月7日下午15时，进一步扩大为10.47美元），为3年多来最大，这样为过剩供应流入其他市场进行套利创造了机会。

上海油在价格和交易时间上，都基本在WTI与布伦特之间，成为套利的便利工具

全球产能过剩使亚洲买家提升议价权

亚洲的交易员表示，主要指标原油之间的价差给亚洲炼油厂提供了减少进口中东和俄罗斯轻质原油的机会。此前布伦特原油与中东原油价格均触及多年来的高点。

“如果沙特阿美下个月还不降价，且阿布扎比国家石油公司（ADNOC）也如此的话，我们将增加美国原油购买量。”东南亚一石油买家称。

亚洲市场中，中国是美国原油最大的购买国。中国石化购买量居首。据知情消息人士称，该公司今年4月因价格分歧宣布缩减沙特原油进口量40%后，6月对美国原油购买量将达到创纪录的1600万桶。这些原油将在6月装船。

追踪美国原油销往亚洲情况的消息人士透露，印度和韩国是美国原油购买量仅次于中国的亚洲国家，6月都将购买600万桶至700万桶。

中国台湾地区炼油企业中油（CPC）也购买了将于6月和7月装船的700万桶原油。

美国对泰国出口的原油也将增至200万桶以上。

未来几个月，创纪录高位的美国出口石油将流向亚洲，进一步从俄罗斯和欧佩克产油国手中抢走市场份额。

美国一家主要石油出口商的一位高管估算，6月美国石油出口量将达到日均230万桶，其中130万桶将流向亚洲。

中国石油储备成欧佩克重要参考指标

道琼斯旗下新闻网站市场观察（MarketWatch）6月5日报道称，欧佩克及其盟友几经博弈终于限制了过剩产能后，发现了一个新的需要担心的问题：中国石油储备。

欧佩克的一些官员表示，中国国有和民营石油储备将成为欧佩克调解产量的重要参考。他们担心中国过高的原油储备将与美国增产一起造成市场供应过剩，从而使油价走低。

据知情人士透露，欧佩克当前评估，主要由西方国家组成的经合组织原油库存比5年前平均水平低2000万桶，但中国储备情况与此相反，不但国营机构增加了储备，民营炼油商也正加紧进口原油。

显然，能源市场正逐渐重视亚洲和中国因素，对于年轻的“上海油”来说，这无疑是一个好的迹象。

能源资讯服务公司普氏能源资讯发布的最新消息显示，上海国际能源交易所（INE）原油期货6月初成交量创上市以来的最高水平，并称这是一个积极的信号，各金融市场的参与者都热衷于为INE的原油期货提供流动性。

根据INE官网数据，自3月26日上市以来，INE原油期货成交量呈现出稳步上升的趋势，4月的成交量为平均6.9万手/日，五月则上升至17万手/日，月度涨幅147%。其中，9月交割的原油期货成交量1日达创纪录的27.5006万手，是该期货合约上市首日交易量的7倍左右。

路透社称，作为全球最大的原油进口国，中国希望上海原油期货能够最终与布伦特原油期货和西得克萨斯中质油（WTI）期货形成三足鼎立之势。中国也希望确立人民币在现货原油市场的地位，避免美元兑换成本，增加人民币在全球金融交易中的使用。

上海油日线图（日成交量已逐步站稳20万手）

责任编辑：余鹏飞