新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

河南宣判一起盗掘案 盗掘地点属殷墟时期文化遗址

河南宣判一起盗掘案 盗掘地点属殷墟时期文化遗址
2018年06月07日 18:18 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：河南宣判一起殷墟盗掘案

　　新华社郑州6月7日电（记者桂娟、王林园）河南省安阳市殷都区人民法院6日公开宣判被告人宋涛、王卫军盗掘古文化遗址、古墓葬一案。盗掘地点属于殷墟时期的文化遗址与墓葬叠压区域，且在全国重点文物保护单位殷墟遗址重点保护范畴内。

　　殷都区人民法院对被告人宋涛以盗掘古文化遗址、古墓葬罪判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十万元；对被告人王卫军以盗掘古文化遗址、古墓葬罪判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。

　　经审理查明：2017年六七月份，被告人宋涛、王卫军伙同他人先后在殷都区梅园庄北街赵志强（另案处理）家中客厅北屋、东北卧室实施盗掘行为，该行为破坏了殷墟遗址的商代文化层。同年7月份，被告人宋涛、王卫军伙同他人在安阳市殷都区小庄村91号院北屋内实施盗掘行为。经国家文物出境鉴定河南站鉴定，安阳市殷都区小庄村91号院北屋地下属全国重点文物保护单位殷墟遗址重点保护范畴内，盗掘地点属于殷墟时期的文化遗址与墓葬叠压区域。

　　安阳市殷都区人民法院认为，被告人宋涛、王卫军在确定为全国重点文物保护单位的殷墟遗址保护区范围内盗掘古文化遗址、古墓葬，其行为均已构成盗掘古文化遗址、古墓葬罪。安阳市殷都区人民检察院指控被告人宋涛、王卫军犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪罪名成立。被告人宋涛、王卫军的盗掘行为已经破坏了世界文化遗产、全国重点文物保护单位殷墟遗址的商代文化层，应当予以严惩。法庭遂作出上述判决。

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区