这个厅官被抢逾百万现金 真的都是儿子的买房款？

原标题：厅官被抢劫逾百万现金，真的都是儿子的买房款？ | 沸腾

家里放着上百万元现金，还有几十张购物卡，就像写着“此处省略一万字”的留白文章，给人巨大的想象空间。

▲电影《偷拐抢骗》

上头条、登热搜是一种很玄的东西，有些人千方百计想上，却有心栽花花不开；有些人想低调，偏被他人神助攻，被迫着出了名，无意中得到公众注意力的“万千恩宠”。

2014年7月曾引发轩然大波的合肥“偷官女贼”事件中，那两名被偷官员——安徽银监局时任副局长胡沅、省食药监局时任副局长陈书华，大概就属于“想低调而不得”的那类人。

他们原本只想闷声敛大财，却被两名女贼给盯上了，被盗只是其悲剧的开始，更悲催的在后头：二人为减刑将两名被盗事主检举，后者劣迹败露，从此贪官墨吏的标签再也抹不掉。

这就是所谓的“小偷反腐”。本质上，“小偷反腐”就是个伪命题，偷就是偷，无法洗白，就算偷出的巨额财产客观上成了反腐线索，也不能用“功过相抵”逻辑为盗窃洗白。可这不影响后来者效仿。

这两天，合肥近年发生的另一起领导干部家中被抢案件，经由司法机关公布后，引发媒体聚焦和公众关注：2015年4月28日，安徽省财政厅社保处副处长韩剑辉（也即省交通厅厅长施平之妻），遭到入室持枪抢劫，被抢财物价值超过130万元，其中包括现金合计113万元（含美元28980元）和价值逾28万的各类购物卡、消费卡等物。

▲安徽交通厅厅长施平

地方官员，被劫逾130万元……这两个吸睛元素叠合，迅速让这起入室抢劫案从看似普通的刑事案件变成舆情热点。舆论对焦之处，不在入室持枪抢劫等恶性情形，而在于那价值不菲的被劫财物来源——受害官员的家里，怎么会放多达上百万的现金，还有至少70张购物卡？

这倒不是断言个中必有蹊跷。在此事件中，当事人夫妻分别是厅处级干部，考虑到其整个家庭的财富积累能力，有上百万财产，未必就称得上匪夷所思。在事实未明之前，我们不宜臆断先行。

可有些疑点确实也摆在那里：家里放着上百万元现金，还有几十张购物卡，就像写着“此处省略一万字”的留白文章，给人巨大的想象空间。

首先，从常理上讲，在理财渠道增加的背景下，把上百万现金存放家中，显然不是最优的财产保管方式。这要是给那些理财师听见了，估计一口老血都能喷出来。

该案被害人韩剑辉给出的说法是，在她家中被抢的113万元现金为其子购房款。这让很多网友想不明白：莫非是从银行取出，再扛着这起码有26斤重的钱让开发商或卖房者点钞？

据两名劫匪的供述，现金是装在一个纸箱子里，箱子里有很多信封，信封里装的都是钱；韩剑辉说，现金装在不同银行的纸袋内。这般操作，确实也是被贫穷限制了想象力的人们看不懂的。

其次，家里囤这么多购物卡，也有些离谱：不好说，“集邮式囤卡”癖好背后是否连着什么故事，可这难免让人嗅出几分“不正常”的味道来。

这些疑问，无关“逢官必疑”，只是“有疑点则疑”。对于这些与制度监督形成呼应之势的“合理质疑”声音，各地方、部门也该包容与正视。

值得一提的是，这起案件事发于2015年，这次是因合肥中院在中国裁判文书网上公布了《马剑抢劫一审刑事判决书》，才进入公众视线的。由抢劫案带出的很多“料”，或许已进入调查射程。

据涉事官员施平昨日接受媒体采访时的说法，纪委方面调查过这件事，至于更多情况他则不愿多谈。“调查过”说明调查是“已然状态”，那调查的结果究竟是怎样的，这些被抢财物问题来源是否合法，希望有关方面能予以详细披露，以回应公众关切。

在民众很容易“想歪了”的情况下，拿权威调查结论去回应质疑，能解公众之惑，也能还清白者以清白。事实上，该案中两名抢劫犯称灵感来自“偷官女贼”事件，是受“小偷反腐”的启发。鉴于此，也期待涉事官员用铁一样的廉洁事实打他们的脸。

这些年来，“小偷反腐”案例时有曝光。早些年，有河南，还出现了“小偷反腐生态链”：盗窃团伙对当地几个县县委书记住宅、办公室行窃，被盗的县委书记因有“软肋”不敢报案，当地办案警察则参与瓜分赃物。

▲《人民的名义》赵德汉

通观这些案例，有个共同点就是：涉案官员被盗取的财物中，都有大量现金和购物卡。为什么要在屋子里存放那么多现金？《人民的名义》里的赵德汉给出了答案：现在存款账户都实名制了，现金便于藏匿。为什么有那么多购物卡？“吃拿卡要”，要的就是这卡那卡。

这并非将合肥这起厅官家里被抢事件，跟此前那些“小偷反腐”案例相提并论：虽然都是被偷或被抢，虽然都有大量现金跟卡，但其剧情未必就雷同。对个案中的是非，合理质疑跟慎下断论同样重要，很多疑问也有待事实来廓清。

而要廓清事实，用权威调查释清疑点，显然是绕不开的一步。

责任编辑：余鹏飞