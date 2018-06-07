他在莫迪来华前夕又去印度 在新德里忙些啥？

原标题：他在领导人来华前夕又去印度忙啥？

[封面导语]他又双叒叕出访了！

再过两天，印度领导人将来华出席上海合作组织青岛峰会。可就在刚刚，外交部副部长孔铉佑访问了印度。他在新德里忙啥呢？

[一条主线]

中印双方都同意，以落实两国领导人非正式会晤重要共识为推动中印关系健康稳定向前发展的主线。

双方认为，今年4月举行的中印领导人非正式会晤取得圆满成功，对中印关系产生积极深远影响。

[两场活动]

①同印度外秘顾凯杰举行磋商。

②拜会印度国家安全顾问多瓦尔。

（阿亚旁白：这两位在印度对外政策方面作用重要。）

[四项共识]

①保持高层互动。

②加强机制性的交往。（By the way， 中印间有很多合作机制，如中印边境事务磋商和协调工作机制、中印经贸联合小组、中印战略经济对话。。。。。。bla，bla，bla）

③深化经贸、人文等领域务实合作。（阿亚脑补了下，应该会有更多好的印度电影在中国上映吧。喜欢阿米尔·汗的小伙伴们有福了。）

④维护边境地区和平安宁。

责任编辑：张岩