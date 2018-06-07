天津媒体：房租大幅上涨纯炒作 市区整体房租平稳

原标题：天津媒体：房租大幅上涨纯属炒作，市区整体房租平稳

楼市传统旺季，加上近期众多买房人积极出手，带动本市新房和二手房市场升温明显。有传言称本市住房租金价格也将大幅上涨，记者走访市场了解到，这一说法纯属炒作。

市区整体房租平稳

记者在市区多家房产中介门店了解到，有一些房产自媒体发布不知来源的房产交易数据，给楼市火上浇油，有一些房主便将二手房售价和租金价格都上调了，但是很多上调租金的房源却面对有价无市的现状。

据我爱我家市场研究中心人士介绍，天津中心城区5月份住宅租赁成交量比4月上涨6.5%，而实际成交的月均租金水平却比4月下滑0.3%。特别是整套出租的三室户型成交仅占6%。大户型房源出租面临困难。在大户型房源挂牌比较多的部分片区，整体租金水平不升反降。

大户型房源失宠

在南京路附近的一些高层公寓小区，记者以租房客户身份打探租房事宜，被楼里住户告知有很多150平方米以上的大户型房源实际是在降价找房客。以往这些大户型可是租赁市场的香饽饽，主要是通过打隔断，一套房子能隔成近十个单间，每套房子每月租金轻松就能近万元。而日前新的物业公司加大力度治理消防隐患，楼里所有的群租房都被清理了，甚至连一些公司都不许在居民楼里办公，大批的大户型房源成了空房。这些房源的租金挂牌价比过去高峰时的租金跌了近一半。

在河西区和南开区的一些高层小区里，有些大户型房源也是降价出租。据了解，除了很多公司陆续搬出之外，还有一些中小学校外补习机构也纷纷停业撤离。

长租公寓未随意加价

走访中记者还获悉，在房租涨价传言中，北京某高端项目90平方米三居室10年租金180万元被一些自媒体反复提及，并暗示天津的长租公寓也会不断涨价甚至变相加价。

本市多位房地产专业人士指出，被自媒体炒作的项目本身是高端产品，不具有可比性。而本市目前以存量房改造的长租公寓产品是用来保障中端市场的，是将市区好地段的一些老破存量房进行全新翻修，配备了全新的家具和洗衣机、空调、微波炉等家电，以及WiFi和智能锁。本市长租公寓的运营方其实是用合法的合租手段将其中的一间十多平方米的单间标价1000多元，而不是按套来标价。这种公寓和同小区普通房源比较没有意义，也不会带动小区房源整体租金价格上涨。此外，长租公寓每月的租金水平和保洁服务费标准是长期公示的，不存在传言的随意加价项目。

业内人士还提示，随着7月高校毕业季的来临，毕业租房需求逐渐增多，有些热门区域的租金价格可能会小幅上扬。但整体而言，天津房屋租赁市场还是比较平稳的，房客和房主要理性调研市场，不要被一些传言误导。

来源：北方网

责任编辑：余鹏飞