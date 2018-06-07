高考第一天 这些温暖瞬间刷爆朋友圈

原标题：高考第一天，这些温暖瞬间刷爆朋友圈来源：中国新闻网微信公众号

6月7日，高考大幕拉开。

考场内，考生们在奋笔疾书。考场外的一幕幕令人动容。

一个拥抱

广西一考场外

一名学生在考前与老师拥抱

为自己加油

一个击掌

河北一考点外

一位校长在送考大巴外等候学生

依次和学生们击掌鼓劲

一杯咖啡

重庆一考点前

一考生在考前抓紧喝了一杯咖啡提神

一条裤子

河南郑州一考生裤子上有金属拉链

无法通过考场检测器

考生父母、其他家长齐心协力

在交警的帮助下撕下拉链

最后一次送考

武汉高中老师黄德灿今年60岁

临近退休

今年是他最后一次送考

一次特殊的陪伴

重庆一位考生的妈妈是高考执勤民警

自己正好在儿子的考场外执勤

开考前

妈妈用拥抱给儿子加油鼓劲

一句安慰

高考期间

各地警察为保证考生顺利考试严阵以待

新浪微博@平安北京 发微博说：

考场外有我们，放心吧，好好发挥！

一支车队

重庆武隆警车、出租车、民用车

组成一支爱心车队

为考生们提供服务

一次争分夺秒

深圳一考生忘带准考证

交警让家长将准考证送到折中地点

12分钟后带着考生

顺利拿到准考证前去赴考

一个点赞

山东青岛一考生忘带身份证、准考证

民警骑摩托用13分钟将证件取回

考生妈妈为“警察叔叔”点赞

一次下跪

安徽一考点外

民警拉警报把迟到考生送到考场

考生母亲十分激动

多次下跪感谢民警

一个背影

云南一考点外

孩子已经进入考场

一位家长仍然守在门口

向里张望

一支向日葵

四川成都一考场外

考生家长们穿上旗袍，手持向日葵

寓意“旗开得胜”、“一举夺魁”

一句祝福

河南郑州一考点外

志愿者举着“考的全会 蒙的全对”的牌子

祝福考生取得好成绩

一份特殊的试卷

山西、西藏两名全盲考生

使用盲文试卷参加考试

一次缺席

17岁少年向根考前一周查出白血病

医生确定他不能走出病房参加高考

幸运的是

网友已经为他凑齐了治疗费用

明年的今天，他可以再次参加高考

高考还在继续

感动也在继续

感谢所有为考生默默付出的人们

祝愿所有考生：

在合上笔盖的刹那，

有着侠客收剑入鞘的骄傲！

高考，加油！

责任编辑：余鹏飞