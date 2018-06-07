杭州出台限售政策?住保房管局:不实 警方介入调查

原标题：杭州住保房管局：网传杭州出台限售政策不实，警方介入调查

“杭州住保房管”微信公号消息，6月6日晚网络传出杭州出台住房限售政策的不实消息，引发大范围传播。据了解，目前杭州市公安部门已介入调查。

杭州市坚决贯彻落实中央和省委省政府的决策部署，确保房地产市场平稳健康发展。为确保房地产市场相关政策举措的权威性、准确性、严肃性，每次均通过政府官方平台向社会发布。因此，提醒市民以官方平台发布消息为准，不信谣、不传谣。

来源：“杭州住保房管”微信公号

责任编辑：余鹏飞